「我們比誰都害怕」這家長照超前部署 元月底就禁探視

桃園某長照機構的護理師感染新冠肺炎，讓人擔心安養場所防疫管控問題。其實也有長照中心警覺性高，宜蘭聖嘉民長照中心超前部署，早在農曆年後就禁止家屬探視，若有需要一律改採視訊，而且從上個月起只要有人員出國，不管去什麼國家，回來就是14天後再去上班。

聖嘉民分成老人長照中心與啟智中心，人數多達二、三百人，院長黃龍冠表示，他們比誰都害怕，因為收容的都是老人家、有慢性疾病或中重度的智能障礙者，絕大多數人的身體抵抗力都比較不好，所以在元月下旬就提早啟動防疫機制。

農曆過年後禁止家屬到中心探視，如果有需要，提早聯絡長照中心人員會拿行動載具前往被探視者的住處，以視訊方式讓家屬了解狀況。黃龍冠說，剛開始或許有少數家屬不能諒解，但事後證明他們「超超前部署」嚴密管控是正確的。

另外，聖嘉民在2月開始只要有員工出國，不論從什麼國家回來，就是在居家健康管理14天後再來上班。

黃龍冠表示，他們目前每個樓層的照顧人員都是固定一群人，如果感染發生在其中某樓層，先把確診者送醫，針對其他可能的接觸者，在該樓層進行管制、就地分區隔離篩檢觀察，不會馬上把全部院生或長輩都送去醫院，因為若要全部送去的人數太多，造成醫療負荷，其次在醫院也可能產生交叉感染，所以會優先考量就地隔離。