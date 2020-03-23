居家趴趴走愛去夜店? 中壢知名夜店首家配合歇業14天

新北市傳出居家檢疫者偷跑到夜店，為避免娛樂場所成為防疫破口，桃園市中壢警方昨晚與市府經濟發展局、衛生局人員執行擴大臨檢，防堵居家檢疫或隔離者擅自外出，並勸說娛樂場所業者主動歇業。中壢知名夜店「MEET」為防疫情群聚擴散，成為地方第一家配合防疫自主歇業14天的夜店。

中壢警分局昨晚間8至12點動員53名警力，會同經發局、衛生局針對中壢年輕人較常去消費之KTV、酒店、夜店及網咖場所臨檢，轄區新生路上知名夜店「MEET」業者表示為配合政府防疫措施，已貼出公告自3月22日至4月5日主動暫停營業14天。

中壢警分局長劉印宮表示，桃園市居家隔離或檢疫外出者已移衛生單位44件48人，目前已裁罰26件，共計334萬元，防疫期間警方會持續全力追查違規者，請居家隔離或居家檢疫的民眾遵守法規，勿心存僥幸四處趴趴走，更不能涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，也請業者善盡責任，營運時落實防疫，加強防疫措施，必要時應主動停止營業14天，以免成為「防疫破口」。