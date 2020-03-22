國中生居家檢疫遭歧視 委曲不住、衛生局要了解

桃園市一所國中2名國三學生18日赴日本沖繩參加高中入學考試，20日返台後，需要居家檢疫，家長商量入住朋友的蘆竹區空屋，該社區竟貼公告指「X樓X號有居家檢疫者」，引發住戶反彈，該家長今天下午難過表示，受到該社區刁難，影響到屋主朋友，她決定讓2名孩子到其他地方居家檢疫，搬離預先放置的生活用品還被住戶圍堵、還一路跟到地下室，「為什麼要敵視居家檢疫的人」?

桃園市衛生局表示，現在自國外入境者居家檢疫的風險小，如有症狀在機場入境就篩檢隔離，入境檢疫者沒有狀況，依傳染病防治法規定，對於接受隔離治療、居家檢疫或集中檢疫者、家屬的人格、合法權益應予尊重及保障，不得歧視，該社區可能不了解，衛生局會派人到社區溝通。

該社區管委會主委表示，原本計畫讓2名學生進入居住檢疫，公告貼出後引起居民擔心，經緊急開會討論，居民都反對讓居家檢疫者入住，他不認為洩漏個資行為，防疫期間大家都很害怕，尤其擔心老人、小孩子被傳染。

家長表示，因為日本學制與台灣不同，孩子想去日本沖繩念高中，準備很久，未料疫情爆發，考慮很久，認為沖繩個案少，最後如期前往沖繩參加考試，孩子與同學2人自本月18日前往、20日晚上返台，考量居家檢疫需要不同房間，乃向朋友商借蘆竹一間社區空屋做為居家檢疫場所。

她向朋友商借該社區的空屋，讓2名孩子居家檢疫，並在孩子入住前，也先向該社區管委會打過招呼，不料該社區管委會在本月20日傍晚，卻貼出公告指「X樓X號住戶，有居家檢疫者入住」，並會要求警衛密切注意監視器，查看是否外出，「請菩薩保佑社區住戶安然度過此次疫情」。