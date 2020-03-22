聽新聞
test
0:00 / 0:00
掃墓防疫一改過去消防宣導 塔骨塔啟用熱像儀管制人流
受到疫情影響，清明節掃墓大型祭祖活動紛紛取消，桃園市八德、蘆竹、大園生命園區、納骨塔，今天陸續有民眾前往公墓、納骨塔掃墓、祭拜親人，消防局第1、3大隊今天下午表示，消防員一改過去清明節防火宣導方式，著重消防車巡邏警戒，採取被動式提供水袋和防火宣導。
蘆竹、大園生命園區公墓的納骨塔剛剛完成熱顯像儀安裝，這兩天啟用管制入塔人數，因應掃墓防疫規定，掃墓人潮分流，納骨塔熱顯像儀管制入塔每次50人，蘆竹區長蔡志揚、大園區徐藍科今天下午說，受疫情影響，熱顯像儀測溫，專人管制進入納骨塔人數，兩天來掃墓祭祀民眾不像過去人潮那麼多。徐藍科說，過去掃墓人山人海，畢竟大家害怕疫情，掃墓人潮少很多。
消防局第1、3大隊各分隊全天分派消防車輛前往各區公墓，配合市府進行入園管制和宣傳防火，第1、3大隊長賴志忠、殷明坤表示，過去清明掃墓都會出動人、車前往各公墓進行防火宣傳警戒，發送水袋，提醒掃墓民眾焚燒紙錢防火，今年受疫情影響，清明節防火勤務著重車輛巡邏公墓警戒、宣導，消防車備有水袋，發給有需要的掃墓民眾，做好掃墓防疫工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言