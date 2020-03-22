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掃墓防疫一改過去消防宣導 塔骨塔啟用熱像儀管制人流

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹生命園區納骨塔新安裝熱顯像儀啟用，專人測溫管制每次入塔50人祭祀防疫。圖／區長蔡志揚提供
桃園市蘆竹生命園區納骨塔新安裝熱顯像儀啟用，專人測溫管制每次入塔50人祭祀防疫。圖／區長蔡志揚提供

受到疫情影響，清明節掃墓大型祭祖活動紛紛取消，桃園市八德、蘆竹、大園生命園區、納骨塔，今天陸續有民眾前往公墓、納骨塔掃墓、祭拜親人，消防局第1、3大隊今天下午表示，消防員一改過去清明節防火宣導方式，著重消防車巡邏警戒，採取被動式提供水袋和防火宣導。

蘆竹、大園生命園區公墓的納骨塔剛剛完成熱顯像儀安裝，這兩天啟用管制入塔人數，因應掃墓防疫規定，掃墓人潮分流，納骨塔熱顯像儀管制入塔每次50人，蘆竹區長蔡志揚、大園區徐藍科今天下午說，受疫情影響，熱顯像儀測溫，專人管制進入納骨塔人數，兩天來掃墓祭祀民眾不像過去人潮那麼多。徐藍科說，過去掃墓人山人海，畢竟大家害怕疫情，掃墓人潮少很多。

消防局第1、3大隊各分隊全天分派消防車輛前往各區公墓，配合市府進行入園管制和宣傳防火，第1、3大隊長賴志忠、殷明坤表示，過去清明掃墓都會出動人、車前往各公墓進行防火宣傳警戒，發送水袋，提醒掃墓民眾焚燒紙錢防火，今年受疫情影響，清明節防火勤務著重車輛巡邏公墓警戒、宣導，消防車備有水袋，發給有需要的掃墓民眾，做好掃墓防疫工作。

桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，配合協助市府管制分流掃墓人潮，消防車被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供
桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，配合協助市府管制分流掃墓人潮，消防車被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供
桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，著重消防車巡邏警戒、被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供
桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，著重消防車巡邏警戒、被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供
桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，著重消防車巡邏警戒、被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供
桃園市消防局因應清明節掃墓防疫，著重消防車巡邏警戒、被動提供水袋和進行防火宣導。圖／消防局提供

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