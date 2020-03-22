掃墓防疫一改過去消防宣導 塔骨塔啟用熱像儀管制人流

受到疫情影響，清明節掃墓大型祭祖活動紛紛取消，桃園市八德、蘆竹、大園生命園區、納骨塔，今天陸續有民眾前往公墓、納骨塔掃墓、祭拜親人，消防局第1、3大隊今天下午表示，消防員一改過去清明節防火宣導方式，著重消防車巡邏警戒，採取被動式提供水袋和防火宣導。

蘆竹、大園生命園區公墓的納骨塔剛剛完成熱顯像儀安裝，這兩天啟用管制入塔人數，因應掃墓防疫規定，掃墓人潮分流，納骨塔熱顯像儀管制入塔每次50人，蘆竹區長蔡志揚、大園區徐藍科今天下午說，受疫情影響，熱顯像儀測溫，專人管制進入納骨塔人數，兩天來掃墓祭祀民眾不像過去人潮那麼多。徐藍科說，過去掃墓人山人海，畢竟大家害怕疫情，掃墓人潮少很多。