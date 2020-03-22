快訊

養護機構護理師確診 53住民28工作人員全採檢並遷出

我新增16例新冠確診 3例本土案例包括機構護理師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／銅鑼季節限定的小確幸 1000棵桑葚免費採果趣

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影

桑葚逐漸進入產季，苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，果實逐漸轉成紅紫色或黑紫色，鄉公所開放免費採果，一些識途老馬搶鮮，今天連新竹市民都慕名遠道而來，採了兩大盆回家，準備製成桑葚果汁、果醬享用。

台灣鐵路局山線鐵路雙軌工程銅鑼鄉內路線部分更動，鄉公所16年前爭取沿線空出的土地種植桑葚，包括台13線外環及舊路交叉口，鐵路的南、北兩側，加上公所在119縣道環保公園及銅鑼公園旁，共種植約1000棵桑葚綠化，鄉公所管理，每年3、4月產季前除草，歡迎民眾免費採桑葚，也成了年度季節限定盛事。

1000棵桑葚今年產季略微提前，桑葚結實纍纍，大部分果實還是紅色尚未成熟，銅鑼鄉公所早已接到不少詢問電話，有些識途老馬今天趁著假日天氣好採果，一名新竹市民連續第二年到銅鑼，一家人採了兩盆回家要製作果汁、果醬，還有當地居民分享，採果回家用冰糖熬煮桑葚汁，酸酸甜甜好喝又消暑。

銅鑼鄉公所提醒民眾桑葚雖是免費採，也不要暴殄天物，果實轉紫色成享再採，最好穿著長袖長褲，防蚊蟲叮咬，建議穿深色衣服避免採桑葚沾染顏色，不要留下垃圾，採果還可以順遊鄉內客家文化發展中心台灣客家文化館、九華山大興善寺、天空步道等景點，並享用美食。

苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影
苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，開放民眾免費採。記者范榮達／攝影

延伸閱讀

「台灣Pay」優惠多多 防疫期間體驗小小確幸

隨身清潔做好做滿 限定版櫻花面紙成口袋裡的小確幸

五楊高架延伸 苗栗爭取延伸銅鑼、改善頭份交流道壅塞

發票小確幸少了 今年僅增開一組六獎

相關新聞

影／銅鑼季節限定的小確幸 1000棵桑葚免費採果趣

桑葚逐漸進入產季，苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，果實逐漸轉成紅紫色或黑紫色，鄉公所開放免費採果，一...

全台首創 桃園青年局「社辦」服務高中職大學社團

全台第一個「校園社團專案辦公室（社辦）」成立了。桃園市政府青年事務局重視不同階層的青年需求，重現校園場景，3月成立專責為...

免進來、我出去！ 竹市府23日啟動戶外「市民服務站」

新冠肺炎疫情延燒，新竹市府持續提升防疫強度，預計在明天啟動戶外洽公服務，將結合府內13個局處於市府中庭成立「市民服務站」...

4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬

新冠肺炎疫情持續擴大，目前全台有逾2萬4000人居家檢疫。桃園市已裁罰26件居家隔離檢疫失聯、總計324萬元，目前居家隔...

檢疫失聯竹縣唯一處罰林東京 百萬元4月7日前要繳

新竹縣民林東京居家檢疫期間失聯又趴趴走，遭新竹縣衛生局重罰100萬元；縣衛生局今指出，疫情爆發至今居家檢疫失聯處罰情形，...

桃療自製「防疫手冊」 教你進入室內如何自保

新冠肺炎疫情持續擴大，隨著其他地區新感染率上升，疫情愈趨嚴峻，面對來勢洶洶的疫情，民眾不免心生恐懼與不安。衛生福利部桃園...

桃園外送員逾4千人 管理條例預計下月送審

外送美食平台興起，但去年外送員車禍頻傳，引起各界注重相關保障。桃園市政府近來召集勞動、衛生、交通等有關局處，擬定桃園市外送平台業者管理自治條例，針對外送員投保、食品衛生、交通安全與消費權益等都有規範及罰則，如業者未替外送員投保最高可罰10萬元，自治條例草案已完成預告，預計4月送議會審查。

桃園區外送3熱點 增設收費機車格

新冠肺炎疫情帶動外送市場商機，桃園市政府交通局考量外送員騎機車送餐時不易停車，在桃園區挑選3處外送熱點增設18個機車停車格。以計時收費方式提高周轉率，4月起收費，若成效良好將擴大。由於有不少居家檢疫、隔離者叫外送，衛生局也發函通知外送平台業者應注意清潔消毒，協助外送員自主健康管理。

竹科生活圈／非6都第1個行政法人 苗北藝文中心擁專業設備場館

苗栗縣竹南、頭份地區因竹南科學園區的帶動，人口持續增加，竹南運動公園旁的苗北藝文中心不僅是苗栗北部地區藝文展演的重要場域，因距離新竹市近，也有不少竹科等愛好藝文活動的民眾前來，最近轉型成為全台非6都縣市第1個地方藝術類型的行政法人。

平鎮三安有農場 長輩樂活動

受新冠肺炎疫情影響，桃園市關懷據點都暫停服務，許多長輩頓時失去團體活動場所，平鎮區三安社區發展協會的快樂農場提供戶外空間，吸引長輩揮汗耕作，成了防疫期間最佳活動場所。

竹縣建焚化爐 25日公聽會照辦

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，引發居民反彈，昨天在楊柳堂辦座談會，居民提出「鳳岡不吸毒、拒蓋焚化廠」訴求，並希望因應防疫將25日公聽會延期；環保局代理局長羅仕臣回應，公聽會照常舉辦，會做好防疫措施；縣議會副議長王炳漢強調一定站在居民立場，將民意向縣長楊文科反映。

南庄鄉長補選 代夫出征羅春蓮勝出

苗栗縣南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長補選昨天投票，其中南庄鄉長補選三強鼎立，開票結果由「代夫出征」的羅春蓮勝出，卓蘭鎮景山里長因僅賴玉賜參選，順利當選，因新冠肺炎疫情嚴峻，縣選委會強化防疫措施，接觸到選舉人名冊、查驗證件的選務人員都戴口罩及防疫手套。

熱門新聞

桃園市新冠肺炎確診增至15例 6例為境外移入

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

檢疫人數爆增衛生單位緊盯 彰化已罰5人33萬

4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬

居家檢疫擅離住處 台東已開3張罰單

中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。