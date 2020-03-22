聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／銅鑼季節限定的小確幸 1000棵桑葚免費採果趣
桑葚逐漸進入產季，苗栗縣銅鑼鄉種在公有土地的1000棵桑葚樹結實纍纍，果實逐漸轉成紅紫色或黑紫色，鄉公所開放免費採果，一些識途老馬搶鮮，今天連新竹市民都慕名遠道而來，採了兩大盆回家，準備製成桑葚果汁、果醬享用。
台灣鐵路局山線鐵路雙軌工程銅鑼鄉內路線部分更動，鄉公所16年前爭取沿線空出的土地種植桑葚，包括台13線外環及舊路交叉口，鐵路的南、北兩側，加上公所在119縣道環保公園及銅鑼公園旁，共種植約1000棵桑葚綠化，鄉公所管理，每年3、4月產季前除草，歡迎民眾免費採桑葚，也成了年度季節限定盛事。
1000棵桑葚今年產季略微提前，桑葚結實纍纍，大部分果實還是紅色尚未成熟，銅鑼鄉公所早已接到不少詢問電話，有些識途老馬今天趁著假日天氣好採果，一名新竹市民連續第二年到銅鑼，一家人採了兩盆回家要製作果汁、果醬，還有當地居民分享，採果回家用冰糖熬煮桑葚汁，酸酸甜甜好喝又消暑。
銅鑼鄉公所提醒民眾桑葚雖是免費採，也不要暴殄天物，果實轉紫色成享再採，最好穿著長袖長褲，防蚊蟲叮咬，建議穿深色衣服避免採桑葚沾染顏色，不要留下垃圾，採果還可以順遊鄉內客家文化發展中心台灣客家文化館、九華山大興善寺、天空步道等景點，並享用美食。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言