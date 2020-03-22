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全台首創 桃園青年局「社辦」服務高中職大學社團

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
桃園市高中職、大學社團需要青年局協助，可以到局本部「社辦」洽商。圖/桃園市青年事務局提供
桃園市高中職、大學社團需要青年局協助，可以到局本部「社辦」洽商。圖/桃園市青年事務局提供

全台第一個「校園社團專案辦公室（社辦）」成立了。桃園市政府青年事務局重視不同階層的青年需求，重現校園場景，3月成立專責為36所高中職、16所大學服務社辦，不但喚回大家的熱血記憶與青春歸屬感，也展現青年局展現了解青年、力挺青年的決心。

不鏽鋼框邊的墨綠班級牌，掛著記憶最深刻的班級競賽獎牌，這是青年局今年特別為校園社團設立實體服務據點的場景，社辦同時建立聯繫窗口，在資源協力、主題活動、交流課程及幹部訓練上，提供4大面向的實質服務與協助。

青年局原規畫社辦開幕活動以社團高峰會的形式辦理，計畫邀約百位學生社團代表共同參與揭牌，考量正值防疫期間，改採青年創意發想「線上開幕會」慶祝社辦正式開張，以多媒體短片的形式取代掛牌儀式，在IG（Instagram）平台上號召、首映、分享，一開始就有50多組學生社團紛紛留言簽到，首映影片上線一天更突破2000觀看人次，連帶同步增加青年局官方IG不少粉絲追蹤人數，短期間已突破千人，掀起一波校園社團政策網路討論聲量，更同時展現了青年學生的活力與心意。

青年事務局於108年以「聽你的、挺你的」為創意核心，推出跨校際社團交流計畫，有系統於校園外結合桃園各地特色，建置青年專屬舞台，舉辦具各類社團特色「主題活動」，總計辦理13場次、250個社團、5600人次參與成果斐然。今年將延續去年社團青年亮眼的表現，持續挹注資源並增設「社辦」(校園社團專案辦公室)。

局長顏蔚慈表示，青年局深耕校園社團多年，與許多類型的社群青年合作，從熱舞熱音、漫研童軍、康輔班聯，攜手挑戰街舞大賽、音樂節、聯合露營、學權論壇，與桃園在地的學生社團青年，用熱血與熱情去灌溉，期待讓更多人看到桃園多彩豐沛的青年文化。「社辦」除了提供學生社團所需的場地借用、補助申請，同步推出各類交流工作坊及跨校主題活動，期待給予桃園社團青年展現自我的平台。

復旦高中漫研社（桃園15屆MONA漫研聯盟總召） 車松翰同學表示，人都有被理解的需求，社辦的成立，讓人感受到青年局與我們溝通的誠意與溫暖，即便是畢業之後，仍感受到歸屬感，有一點家的感覺。

「社辦」不僅在青年事務局1樓設置實體辦公室為學生提供服務，學生朋友們也可直接致電青年局（03）4225205轉7012，洽詢更多服務內容，還透過網路社群平台Instagram(IG搜尋：youthtycg)，給予青年朋友們遠端的精神支持，持續用不同的方式，推動各項青年多元政策。

桃園市青年局在桃園開拓多個服務據點，收到年輕人喜愛。圖/桃園市青年事務局提供
桃園市青年局在桃園開拓多個服務據點，收到年輕人喜愛。圖/桃園市青年事務局提供
青年局提供優質場地讓年輕人盡情發揮。圖/桃園市青年事務局提供
青年局提供優質場地讓年輕人盡情發揮。圖/桃園市青年事務局提供
青年局過去大型活動收到年輕人喜愛。圖/桃園市青年事務局提供
青年局過去大型活動收到年輕人喜愛。圖/桃園市青年事務局提供

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