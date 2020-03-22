免進來、我出去！ 竹市府23日啟動戶外「市民服務站」

新冠肺炎疫情延燒，新竹市府持續提升防疫強度，預計在明天啟動戶外洽公服務，將結合府內13個局處於市府中庭成立「市民服務站」，派專人收取申辦文件，民眾免進入局處辦公室就能遞件，可減少待在密閉空間的機會，用最高規格防堵疫情。

市府行政處長黃任瑋表示，新竹州廳明天起啟動防疫管制，推動「免進來、我出去」的防疫便民服務，包括戶外洽公與出入口管制兩大措施。

黃任瑋說，戶外洽公以「市民服務站」為主，將提供一般民眾與公司行號辦理各項例行性申請業務，包含商業登記、工廠登記、中小企業及個人便利貸款、電器承裝業、自來水承裝業等文件與各項申請及市府總收文，各局處將派人自早上8點至下午5點輪值服務站，處理民眾洽公事宜；其他府外局處如社會處、都發處、衛生局等也將嚴格實施民眾量測體溫與出入實名登記等最高標準管制。

另外，明天市府也會啟動出入口管制，僅開放市府大廳正門及幸福廣場（中央路）2處出入口，市府員工可憑識別證從正門口進出，一般民眾要先在幸福廣場「洽公登記區」量測體溫、實名登記後，再進入市府戶外洽公區。

黃任瑋提醒，實施出入口管制後，民眾若要前往局處辦公室或開會，必須有開會通知單等相關文件或由專人帶領，否則將禁止進入辦公區域。