竹縣提旅遊環境營造計畫 改造內灣、新埔大墩休閒區　

新竹縣內灣風景區一年約有160萬遊客造訪，不過民眾大都前往老街感受鐵路、漫畫等文化特色，品嘗客家美食，長期以來，忽略老街外圍的親水公園、堤頂步道。

新埔大墩休閒農業區的百年柿餅寮有導引牌老舊、道路狹小等問題，新竹縣府向中央申請「地方旅遊環境營造計畫」，獲經費核定2700萬元，將對內灣周遭進行欄杆、休憩設施更新，大墩休閒農業區規劃各式導覽體驗區與國際化導覽及指示設施，希望能有效提升兩處觀光環境。

縣府交旅處說，縣府向交通部觀光局申請「109年度體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，內灣部分獲核定1500萬元，中央補助5成4四，其餘為縣款；新埔大墩休閒農業區獲核定1200萬元，中央補助5成，其餘由鎮公所配合，兩處工程預計在明年完工。

交旅處指出，地方旅遊環境營造計畫內灣部分，設計範圍以內灣老街外圍的內灣親水公園、公有停車場、油羅溪堤頂步道及周圍公有閒置土地為主，工程內容包括步道舖面杆、欄杆、休憩設施更新、野薑花公園景觀改善、內灣老街公有停車場外圍步道設施改善、內灣公有停車場綠化景觀及動線改善、更新道覽牌及引導設施等，將打造內灣老街外圍空間成為進入內灣風景區前的特色亮點。

新埔鎮大墩山休憩區位於新埔鎮東北部，以旱坑里為主，涵蓋南平里、北平里及上寮里少部分。其中，旱坑里生產的柿餅遠近馳名，曬柿風光堪稱是新埔秋天最美麗的風景，當地生產的水梨也很美味，每逢柿餅出產旺季，竹13線常因大型遊覽車湧入造成交通堵塞。

因此，縣府在大墩山休憩區規劃地景資源巡禮區、生態與農事體驗區、農特產核心服務區，加入國際化導覽及指示設施，改善臨停及停車空間和遊憩據點，以新埔鎮遊客中心為觀光據點，帶動新埔老街區，規劃動線、導覽牌、指示牌等，將觀光人潮導引串聯至大墩山休憩區，並拓寬竹13線，加強綠美化景觀，讓遊客體驗自然生態的巡禮。