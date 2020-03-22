4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬
新冠肺炎疫情持續擴大，目前全台有逾2萬4000人居家檢疫。桃園市已裁罰26件居家隔離檢疫失聯、總計324萬元，目前居家隔離列管225人，衛生局提醒民眾，務必配合防疫政策相關規定，勿擅離指定隔離及檢疫處所，以免受罰。
桃園市長鄭文燦曾表示，居家隔離檢疫民眾出門趴趴走多是為了購物、覓食。衛生局統計，截至18日，桃園居家隔離檢疫失聯處罰，已裁罰26件，金額總計324萬。
另外，桃園日前一名自嚴重特殊傳染性肺炎流行地區入境的男子，因未配合居家檢疫，4度遭警方抓到在外「趴趴走」，衛生局開出桃園首例最高100萬元罰鍰，衛生局表示，該筆罰鍰還在繳交期限內，若逾期未交則為開啟催繳機制。
怕隔離檢疫民眾未徹底配合讓防疫破功，中央流行疫情指揮中心祭出最新裁罰基準，居家檢疫者踏出門先罰10萬，依擅自離開時間長、影響範圍加重處分，最高開罰百萬，兩次違規者則強制安置。桃園市18日公布自定「嚴重特殊傳染性肺炎-居家檢疫／隔離」裁罰原則，衛生局表示，若與指揮中心的裁罰原則未有違背之處，可參考兩者一同進行裁罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言