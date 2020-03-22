4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬

新冠肺炎疫情持續擴大，目前全台有逾2萬4000人居家檢疫。桃園市已裁罰26件居家隔離檢疫失聯、總計324萬元，目前居家隔離列管225人，衛生局提醒民眾，務必配合防疫政策相關規定，勿擅離指定隔離及檢疫處所，以免受罰。

桃園市長鄭文燦曾表示，居家隔離檢疫民眾出門趴趴走多是為了購物、覓食。衛生局統計，截至18日，桃園居家隔離檢疫失聯處罰，已裁罰26件，金額總計324萬。

另外，桃園日前一名自嚴重特殊傳染性肺炎流行地區入境的男子，因未配合居家檢疫，4度遭警方抓到在外「趴趴走」，衛生局開出桃園首例最高100萬元罰鍰，衛生局表示，該筆罰鍰還在繳交期限內，若逾期未交則為開啟催繳機制。