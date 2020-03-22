台南市北區小東路地下道 3月24日封閉南側車道6個月

配合台南市區鐵路地下化工程，北區小東路地下道南側車道，從3月24日中午12點起，封閉施工6個月，警方請用路人配合預告標誌提前改道，行經施工路段請減速慢行。

交通部鐵道局中部工程處為辦理「台南市區鐵路地下化計畫」，小東路地下道段預定3月24日中午12點起配合工程封閉西向東位南側的快車道及混合車道，進行第四階段施工。

施工工期約需6個月完成，配合工程進行封閉原西向東南側快車道及混合車道，並向北重新調整佈設1快車道及1混合車道，東向西恢復1機慢車道及2快車道，行人仍由北側人行地下道雙向通行；並於小東路、前鋒路路口維持禁止左轉管制，以維交通順暢。

警方說， 由於小東路地下道上、下班交通尖峰車流量多，施工期間容易發生車流壅塞情形，請用路人遵守速限並參考工區周邊路段及路口處所設置改道建議牌面，提前改道行駛開元路、東豐路、北門路及民族路。小東路施工期間，為讓車流順暢通行，將全時段禁行大型車輛，請大型車輛依據改道建議改行駛其他替代道路。