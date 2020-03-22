檢疫失聯竹縣唯一處罰林東京 百萬元4月7日前要繳

新竹縣民林東京居家檢疫期間失聯又趴趴走，遭新竹縣衛生局重罰100萬元；縣衛生局今指出，疫情爆發至今居家檢疫失聯處罰情形，林東京是竹縣唯一裁罰案件，目前已經與行政執行署新竹分署聯繫、合作，若林沒在4月7日期限內繳納罰款，衛生局會盡速將案件移送新竹分署，強制執行。

新竹市衛生局指出，疫情爆發至今因居家檢疫遭罰案共有9件，總金額達90萬元，陸續都有民眾在繳納罰款，衛生局會強力監督，如有逾期或拒不繳納者，將透過聯繫窗口由盡速移送新竹分署迅速依法強制執行。

新竹分署目前已與新竹、苗栗地檢署及縣、市政府衛生局、警察局等機關成立防疫處理小組，加強聯繫，強化查處，並建立聯繫窗口加速違規案件移送執行。