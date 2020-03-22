桃療自製「防疫手冊」 教你進入室內如何自保

新冠肺炎疫情持續擴大，隨著其他地區新感染率上升，疫情愈趨嚴峻，面對來勢洶洶的疫情，民眾不免心生恐懼與不安。衛生福利部桃園療養院為宣導防疫觀念，讓民眾更了解如何避免感染，特別製作「自我防疫手冊」，與民眾分享防疫資訊，提供民眾免費閱讀。

桃園療養院院長邱献章指出，想避免感染新冠肺炎，就要讓人人都學會保護自己。邱献章說，「自我防疫手冊」透過豐富的圖文解說方式傳達疾病的認知，除教導民眾落實勤洗手、正確配戴口罩外，也提供日常生活或工作中簡單的自我防護指南，以淺顯易懂的文字和簡單圖示，讓民眾獲取正確知識，學會自我保護。

「自我防疫手冊」中，首先介紹新冠肺炎的來歷、可能的傳播途徑，詳列出10大典型症狀，如發燒、乾咳、倦怠、有痰、呼吸急促等，供民眾自我檢視，另還教導民眾戴口罩、洗手的正確方式，此外，還貼心列出進入辦公室、醫院、餐廳、回家時，該如何做好自身防護措施，避免在較密閉的空間內，出現被感染的狀況。