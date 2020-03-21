溫馨廚房家庭志工大手牽小手關懷獨居長輩提醒防疫措施

苗栗縣三義鄉在地青年高興創辦「溫馨廚房」，在地服務親自煮湯送湯關懷長者，發現長輩需要就是陪伴，其理念擴散到周邊鄉鎮。後龍鎮水尾里長梁清文接觸到溫馨廚房理念，希望讓老年人口多的水尾社區，也有志工們陪伴，他們先到其他據點觀摩學習，今年正式開辦，今天舉行揭牌儀式。正值防疫期間，在走訪獨老家中時，做好防疫措施。

苗栗縣三義溫馨廚房2013年夏天，由三義在地青少年高興所創辦，高興如今是大學四年級學生，三義溫馨廚房參與服務成員國、高中生為主，服務弱勢長輩理念深受認同，拓展鄰近鄉鎮，以及台中、彰化等外縣市。

溫馨廚房的運作模式根據每個據點特性有所不同。苗栗縣社會處志願服務推廣中心去年9月試辦苗栗市溫馨廚房，以嘉盛社區為據點，採家庭志工。今正式揭牌的後龍溫馨廚房，也曾到苗栗市溫馨廚房觀摩。

水尾里長梁清文說，水尾社區偏老人化鄉村，年輕人大都外出工作，家庭志工關懷獨居長輩，有阿公阿嬤帶孫子，也有父母親帶著小朋友參與，每個月舉行兩次。

後龍溫馨廚房志工楊智仁與妻子帶著兩個就讀小學一年級與三年級兒女，和妹妹楊雯秀一同參加。楊雯秀說，當初因為舅媽沈元在水尾社區關據點當志工，舅媽提到社區成立溫馨廚房，問他們要不要參加，一口答應。服務過程中，曾遇到幫一名長輩量血壓，發現血壓異常，原來這名長輩忘記吃高血壓藥。

楊雯秀說，這幾次參加溫馨廚房，發現侄子與姪女回家後，跟阿公阿嬤有共同聊天話題，也會主動幫忙做家事。

雖然正值防疫期間，但進、出長輩家，都會消毒雙手，且全程戴口罩，長輩們總是很期待他們的到來。小朋友也溫馨提醒長輩，出門要戴口罩，多洗手。