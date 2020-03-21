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疫情衝擊外送需求大增 桃市發函外送平台加強防疫

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情延燒，不少人減少出門，改叫外送美食。聯合報系資料照
新冠肺炎疫情延燒，不少人減少出門，改叫外送美食。聯合報系資料照

新冠肺炎疫情延燒，不少人減少出門，改叫外送美食，為避免疫情風險，桃園市衛生局已發函各外送平台總公司注意防疫事項，如加強外送員自主管理，加強接觸物品清潔消毒等；桃園有外送員也發現，有部分放無薪假的勞工也來跑外送兼差，擔心接觸感染，外送員幾乎都自主加強雙手消毒、戴口罩，也盡量減少接觸現金，安全至上。

兩大外送美食平台Uber Eats、foodpanda近月陸續退出免運、折扣，Uber Eats3月份輸入指定折扣碼，消費滿180元折30元，foodpanda則推出3月免運好康，訂餐滿80元就可免費外送，前陣子麥當勞還在foodpanda平台上推加碼折扣30元，訂單大增。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎是Uber Eats外送員，他觀察疫情延燒以來，接單量屬正常，1小時約送3到4單，不過，消費者精打細算，只要平台推出新的優惠、折扣，就會吸引平常不常叫外送的消費者下單，基本上訂單一定會跟著增加。

石家穎也提到，外送員工作相對一般正職來得彈性，最近就有一些外送員新面孔，是因被公司放無薪假，來當外送員兼差，由於foodpanda單量相對多，若1天上線8小時勤跑，1個月可以多賺3萬多元，大家在疫情期間，也會多注意戴口罩、消毒雙手等。

石說，因為外送員靠平台系統接單，根本不清楚哪裡會有居家檢疫、隔離者，難免會擔心，基本上都會盡量避免不必要接觸，有聽過外送員送餐收現金時，打開手邊的零錢袋，請對方直接將現金放入袋中，但沒想到事後卻被對方按「負評」，也是難為。

針對疫情期間的外送風險，桃園市衛生局建議居家隔離者若要叫外送，務必不要親自接觸或應請家人代領，另1月底也發函各外送平台總公司轉知外送員配合各項防疫注意事項，包括物流車輛應備用乾洗手液、額溫計及消毒溶液；外送員送餐或送貨加強自主管理，包含上班前量體溫並紀錄、上班戴口罩，若有身體不適症狀立即暫停作業。

此外，外送員每次送餐或送貨時，若有接觸公共設施如電梯、門鈴、門把等，請先行洗手、消毒再碰觸，另每次送餐或送貨完畢，應加強運輸工具如外送箱、推車等消毒，以阻絕病毒傳播，衛生局今年也特別針對外送平台合作的餐飲業者進行餐飲製備環境、從業人員體檢、食材儲存溫度等良好衛生規範GHP查核，迄今查核333家次。

外送員 衛生局 疫情

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