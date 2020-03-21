備妥1400噸衛生紙產量　鄭文燦：無須過度恐慌

桃園市長鄭文燦今天下午視察永豐餘楊梅廠，關心民生物資生產及供應情形時表示，永豐餘楊梅廠是五月花衛生紙的生產基地，生產效率高且產量充足。

他感謝永豐餘員工在防疫期間，為了充裕民生物資供應而卯足全力，鄭文燦也表示，目前民生物資供應充足，請市民無須過度恐慌，平常心購買即可，不必太過擔心。

永豐餘投控暨消費品公司董事長何奕達表示，永豐餘為台灣最大的本土家庭用紙廠商，為因應此波肺炎疫情衍生的民生物資採購，楊梅廠已備妥約1400噸生產量，原料亦有足夠的安全庫存。

另外，中華紙漿股份有限公司為台灣唯一產漿公司，每月產能可達近2萬噸紙漿，已允諾會優先供應民生用紙漿原料，確保能有足夠原物料製造生產衛生紙家用產品，請民眾放心。