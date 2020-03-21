備妥1400噸衛生紙產量 鄭文燦：無須過度恐慌
桃園市長鄭文燦今天下午視察永豐餘楊梅廠，關心民生物資生產及供應情形時表示，永豐餘楊梅廠是五月花衛生紙的生產基地，生產效率高且產量充足。
他感謝永豐餘員工在防疫期間，為了充裕民生物資供應而卯足全力，鄭文燦也表示，目前民生物資供應充足，請市民無須過度恐慌，平常心購買即可，不必太過擔心。
永豐餘投控暨消費品公司董事長何奕達表示，永豐餘為台灣最大的本土家庭用紙廠商，為因應此波肺炎疫情衍生的民生物資採購，楊梅廠已備妥約1400噸生產量，原料亦有足夠的安全庫存。
另外，中華紙漿股份有限公司為台灣唯一產漿公司，每月產能可達近2萬噸紙漿，已允諾會優先供應民生用紙漿原料，確保能有足夠原物料製造生產衛生紙家用產品，請民眾放心。
今日包括立法委員黃世杰、市府經發局副局長黃穗鵬、永豐餘投控暨消費品公司董事長何奕達均一同出席感謝相關人員的辛勞。
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