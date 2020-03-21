別因疫情悶在家 圖書館開班教居家自製療癒迷你盆栽
台南市永康區圖書館下午舉辦「多肉組合盆栽DIY」研習活動，30多戶民眾親子學習以迷你仙人掌等多肉植物自製觀賞盆栽；經過指導不論大人小孩，都能在一個小時內組合成自己想要的造型盆栽。參與民眾說，動手做這種迷你盆栽，可以沈澱心情打發時間、「非常療癒」，又能美化環境贈送親友，好處多多。
指導老師張玉珊說，多肉植物主要掌握適合的土壤，充足的陽光，不要過度潮濕以及通風這四大要素，通常就很容易栽培；能這樣子基本上就能活很多年。
她說，因為多肉植物盆栽日漸流行，專業培植業者日增，相關的植物品種越來越多，各式各樣的花材也都很容易買到，有興趣的民眾可以上網搜尋。
永康區公所表示，多肉組合盆栽DIY課程請來張玉珊教導以各種顏色盆栽、小公仔、細石子及多肉植物，組合成充滿療癒氣息的「超可愛多肉組合盆栽」，提升民眾休閒生活品質，推廣休閒、順便提升特色專區圖書借閱量。
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