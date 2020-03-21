大年初一受傷的苗栗石虎經眾人救援 康復後回到山林

感動！瀕臨絕種野生動物石虎今年大年初一（1月25日）晚間8時半，在台6線（後汶公路）6公里處，即苗栗縣苗栗市路段，被發現倒臥在道路中心線受傷，奄奄一息，經眾人的接力救援下，受傷石虎經治療後康復，3月18日重返山林。

今年大年初一，1月25 日晚間，熱心民眾經過苗栗市台6線6公里路段時，發現一隻躺臥石虎，當時氣溫低又飄雨，用路人發現，隨即停下車，有民眾幫受傷石虎蓋毛巾保溫，也有人撐著傘，還有人指揮交通，加上獸醫師春節期間出動，眾人完成石虎救援。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科當時指出，獲救是成年公石虎，身體擦挫傷、口腔舌頭撕裂傷，還有腦震盪，經緊急縫合及高壓氧治療後，觀察穩定後，送農委會特有生物保育中心安置。

公路總局臉書粉絲團「公路總局：公路人」今Po出受傷石虎從治療到野放影片（http://a1.pise.pw/QTKKA），治療後受傷石虎恢復狀況良好，由研究人員幫石虎套上衛星發報項圈，並做最後一次野放前檢查，確認適應良好後，3月18日重返山林，並追蹤活動路徑，配合在石虎活動熱區安裝自動相機搜集資料，未來作為石虎生態研究基礎資料。

公路總局指出，減少石虎路殺事故，公路總局在省道公路系統設置動物通道、防護網等，與特生中心及中興大學合作研發「AI辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，去年5月在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段啟用；藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。

苗栗台13甲線造橋路段「夜間降速」在今年3月15日正式實施，日間速限60公里、夜間速限50公里，並配套「區間測速」，相關設施預計6月底前完成，待宣導期過後正式實施，以保護石虎並維護用路人行車安全。