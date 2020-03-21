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紅火蟻入侵竹北 縣府豎旗警示招募志工巡查

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
福興路台科大「前瞻研發中心大樓」前草地，也發現60處蟻窩，縣府相關單位會勘後已豎立警示牌及黃色三角旗警示。記者陳斯穎／攝影
福興路台科大「前瞻研發中心大樓」前草地，也發現60處蟻窩，縣府相關單位會勘後已豎立警示牌及黃色三角旗警示。記者陳斯穎／攝影

新竹縣竹北市興隆路一段堤防外的頭前溪高灘地，近來有民眾遭紅火蟻咬傷，福興路台科大「前瞻研發中心大樓」前草地，也發現60處蟻窩，縣府相關單位會勘後已豎立警示牌及黃色三角旗警示，並檢討施藥。為提升紅火蟻防治效能，縣府農業處4月將在斗崙頭前溪空品淨化區辦理入侵紅火蟻區域聯防防治啓動儀式。

農業處表示，新竹縣紅火蟻防治面積約 1萬1000 公頃，主要發生於湖口、新豐、新埔、 關西、竹北，尖石、五峰目前未有通報案件，每年防治總經費預估約需4400萬元，但目前縣府預算僅編列1000 萬元，包含中央補助 130 萬元，經費實在不足。

且過去紅火蟻防治採各事業主管機關分工分屬各機關、單位負責，如道路由工務處負責，公園由產發處及各鄉鎮巿公所負責，導致成效不彰，未來防治模式新方向將採區域聯防、跨域整合。

農業處說，將整合各單位能量，集中人力、藥劑等資源，在「熱區」如公園、行政機關周遭，全面積施灑藥劑並依使用頻率定期施藥，另外，農業處也結合民間力量，目前招募65名紅火蟻志工，參與紅火蟻巡查、投藥、宣導及案件追蹤等工作。

農業處也提醒，若民眾發現疑似紅火蟻切記不要擾動蟻丘，避免造成紅火蟻搬遷，增加防治困難，最好立即向國家紅火蟻防治中心、桃園區農業改良場或公所通報，以便即時派員處理。

另外，若被紅火蟻叮咬，症狀輕微，請先將患部以肥皂、清水清洗，並做冰敷處理，接著儘速就醫；有嚴重過敏反應，則應立即就醫不可延誤，不可抓揉叮咬處，以免抓破膿包或皮膚而引發細菌感染。

福興路台科大「前瞻研發中心大樓」前草地，也發現60處蟻窩，縣府相關單位會勘後已豎立警示牌及黃色三角旗警示。記者陳斯穎／攝影
福興路台科大「前瞻研發中心大樓」前草地，也發現60處蟻窩，縣府相關單位會勘後已豎立警示牌及黃色三角旗警示。記者陳斯穎／攝影

紅火蟻 新竹 台科大

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