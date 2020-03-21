方便外送員停車 桃園這3處18格機車格將收費

新冠肺炎疫情延燒，民眾減少外出，帶動外送市場商機，桃園市政府交通局考量外送員騎車送餐找車位不易，挑選3處外送熱點共增設18席機車格，採計時收費，4月起開始收費，盼拉高車格周轉率，有機車族擔心機車格本就不足，此舉恐影響既有權益，交通局強調，付費車格附近已同步增設等量免費車格，免費車格總數不變，請民眾放心。

桃市機車格逾4萬4千多格，市區車格常一位難求，桃市交通局考量外送機車臨停需求高，若違停紅線將挨罰也恐生交通事故，經評估後決定在桃園區復興路186號前、205號前、市府大樓後門旁縣府路3處外送熱點，各設6席前30分鐘免費的付費機車格。

市府交通局停車管理科長魏光譽說，外送熱點來自外送平台業者提供的資料分析，這3處鄰近辦公大樓，除了中午叫便當頻繁，下午也常叫飲料、點心等，因此規畫計時付費車格，並在附近增設等量免費車格，不會影響免費車格總數量，4月1日開始收費，若成效良好將擴大，如原地擴大增設或是另覓外送熱點增設，都會考慮。

市府交通局已在這3處架設機車格收費告示牌，現為宣導期，魏光譽說，若停車超過30分鐘，才會開始每30分鐘收費5元，希望透過計時收費，引導要久停騎士可停往鄰近的免費車格，讓外送機車隨時都有空車格停車，避免外送機車違停影響交通安全。