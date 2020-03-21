苗栗縣推出智慧販賣機 24小時不打烊脆弱家庭兌換物資

愛心不打烊！苗栗縣政府工商發展處推動智慧行銷通路，縣內設置「智慧販賣機」，販售在地農特產，結合社會處針對縣內脆弱家庭以智慧販賣機為物資發放點，憑悠遊卡兌換愛心物資一次，讓受贈者與發放物資人員不用面對面接觸，愛心智慧販賣機第一台設在苗栗市玉清宮，今正式啟用。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，縣府關心弱勢族群，工商發展處跨局處結合社會處，針對縣內脆弱家庭，以智慧販賣機作為物資發放點，讓脆弱家庭憑悠遊卡到智慧販賣機直接換取愛心物資。

工商發展處指出，第一台智慧販賣機設在苗栗市玉清宮，下周開始寄發專屬領取愛心卡，為避免使用者被標籤化，愛心卡外觀就跟一般各式圖案悠遊卡一樣；未來陸續擴點，預計在縣內北、中、南與東邊設置智慧販賣機，洽談中的有苑裡慈和宮，也會參考脆弱家庭分布區域，方便就近服務。

苗栗縣社會處長楊文志說，縣內脆弱家庭約有500戶，苗栗市約有80戶，18鄉鎮中以苗栗市、頭份竹南等佔多數，也與地區人口數多有關聯。

智慧販賣機販賣物品多元，目前有南庄鄉農會、公館鄉農會與大湖鄉農會提供在地特產，放置在智慧販賣機販售。販賣機內若有標示愛心物資一般民眾無法購買。愛心物資持續招募中，感謝德一食品捐贈產品，各式餅乾等，做為愛心物資。

原訂本周六日在苑裡舉辦「苑裡幸福、智慧市集」受到新冠肺炎疫情影響，延期辦理，今天以線上直播推出，縣長徐耀昌到玉清宮祈福參拜，祈求疫情早日落幕，縣內平安，並分享苗栗特色物產，並舉行智慧販賣機啟用儀式。

苗栗縣工商發展處指出，推廣苗栗縣智慧商圈APP，縣府以「宅經濟」模式推廣苗栗在地特產，消費者用APP操作，即可購買苗栗縣特色商品，提高購物的便利性，也減少店家行銷成本，增加行銷通路。