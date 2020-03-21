關懷據點暫停服務 平鎮三安長輩有快樂農場不怕無聊

受新冠肺炎疫情影響，全桃園關懷據點於3月9日暫停服務，許多長輩頓時失去了與其他長輩共餐、團體活動的場所，位於平鎮區的三安快樂農場成為我們長者及社區志工防疫場地，及勤耕流汗兼運動的最佳場所。

社會局老人福利科長趙樹堂表示，受疫情影響，全桃園346家關懷聚點，提供包括共餐、健康促進、預防延緩失能等服務，皆已於3月9號暫停，但長輩若有送餐、居家服務等常照需求，不會受影響。另外，全桃園唯一間公立常照中心「蘆竹常照中心」，內約有200床，防疫期間也加強如環境清潔、注意館內長者健康狀況、查檢工作人員及訪客旅遊史等措施。

園長黃金星表示，三安快樂農場由平鎮三安（新安里、華安里、東安里）發展協會自2017年成立。當初在某次協會志工會議中，有志工提出可以有塊地讓長者及志工種植，希望鼓勵長輩們出外運動，透過共同耕作，聚一起相互陪伴。疫情期間也成為長輩們的防疫場所。

農場約200坪，主要種植瓜類及豆類等有機農作物，由20多位志工及長者各自領養土地耕作。防疫期間，除暫停共餐、團康、DIY、歌唱等社區活動。農場因為是戶外場所仍有開放，許多長輩及志工帶上口罩後，照常前往耕作。

黃金星回憶當初走進這塊地，滿是建築廢棄物及雜草叢生，一時間不知該如何下手，最後請了挖土機開挖，長者及志工們全副武裝清理石頭雜物，做圍牆開挖水井架水塔，第一區約莫一個月時間開墾並陸續種植，期間因土地實在太貧瘠，請來專家改善土質，自製酵素及利用協會參訪觀摩學習，使用有機培養土和肥料終於種植出讓大家刮目相看的有機蔬菜。