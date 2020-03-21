新冠肺炎疫情升溫 新竹縣端午節龍舟競賽停辦
新冠肺炎疫情日益嚴峻，為確保民眾健康，新竹縣政府宣布，原訂6月25日端午節當天於新豐鄉池和宮舉辦的新竹縣109年縣長盃龍舟錦標賽，停止辦理，避免成為防疫缺口。
縣府表示，縣府召開「新竹縣2020年縣長盃龍舟競賽籌備會」，依據中央流行疫情指揮中心訂定的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引，進行能否事先掌握民眾資訊、民眾位置、持續時間等各項風險評估，確實有其不可控制因素存在，為確保參賽各隊、工作人員及縣民安全健康，宣布今年停止辦理。
新豐鄉長許秋澤表示，因每年端午節龍舟競賽都吸引大批民眾及選手共襄盛舉，但今年因新冠肺炎疫情持續升溫，民眾群聚無法控制，且觀賽民眾的接觸史及出國史都無法掌握，建議今年停。
縣長楊文科表示，考量龍舟競賽場地是開放空間防疫不易，為確保縣民健康，必須宣布停辦。不過縣府與新豐鄉公所仍會擇良辰吉時，在新豐鄉池和宮前舉行畫龍點睛及祈福儀式，祈禱並祝福縣民平安健康。明年將竭盡所能結合縣府各局處規劃端午節系列活動，也歡迎划龍舟鄉親們再次支持並組團挑戰賽事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言