新冠肺炎疫情升溫 新竹縣端午節龍舟競賽停辦

新冠肺炎疫情日益嚴峻，為確保民眾健康，新竹縣政府宣布，原訂6月25日端午節當天於新豐鄉池和宮舉辦的新竹縣109年縣長盃龍舟錦標賽，停止辦理，避免成為防疫缺口。

縣府表示，縣府召開「新竹縣2020年縣長盃龍舟競賽籌備會」，依據中央流行疫情指揮中心訂定的「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）因應指引，進行能否事先掌握民眾資訊、民眾位置、持續時間等各項風險評估，確實有其不可控制因素存在，為確保參賽各隊、工作人員及縣民安全健康，宣布今年停止辦理。

新豐鄉長許秋澤表示，因每年端午節龍舟競賽都吸引大批民眾及選手共襄盛舉，但今年因新冠肺炎疫情持續升溫，民眾群聚無法控制，且觀賽民眾的接觸史及出國史都無法掌握，建議今年停。

縣長楊文科表示，考量龍舟競賽場地是開放空間防疫不易，為確保縣民健康，必須宣布停辦。不過縣府與新豐鄉公所仍會擇良辰吉時，在新豐鄉池和宮前舉行畫龍點睛及祈福儀式，祈禱並祝福縣民平安健康。明年將竭盡所能結合縣府各局處規劃端午節系列活動，也歡迎划龍舟鄉親們再次支持並組團挑戰賽事。