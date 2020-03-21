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竹市府啟動戶外洽公整備 即日起住宿型衛福機構禁探視

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天主持防疫會議時宣布，全市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，並啟動市府戶外洽公與異地辦公整備，違反居家檢疫、隔離規定者從重懲處。圖／市府提供
新竹市長林智堅今天主持防疫會議時宣布，全市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，並啟動市府戶外洽公與異地辦公整備，違反居家檢疫、隔離規定者從重懲處。圖／市府提供

新竹市今天新增2個新冠肺炎確診個案，累計已達4例，市長林智堅主持防疫會議時宣布，為避免群聚感染，全市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，並啟動市府戶外洽公與異地辦公整備作業，違反居家檢疫、隔離規定者從重懲處，加速推動防疫旅館與家屬入住的「我OK我來住」方案。

林智堅表示，防疫視同作戰，「寧願白忙一場，也不要派上用場」，即日起全市7家護理之家、5家產後護理之家、4家精神恢復機構、10家老人福利機構、2家身心障礙福利機構及2家兒少安置教養機構全面禁止探視，如有特殊情形需訪視，得經機構專業評估同意，在通風、獨立會客室進行，探視時間不得超過30分鐘，為守護全民健康，請大家配合。

市府衛生局長王宗曦、社會處長李季縈指出，住宿型衛福機構照護對象包含產婦、新生兒、長者或病患等，為感染併發重症的高危險群，希望透過出入管控避免交互感染風險，一律禁止探訪，陪伴者以1名為限，採實名登記制度，並限制活動區域。

行政處長黃任瑋指出，已啟動異地辦公空間整備，包括硬體設施、網路通訊、視訊設施，並啟動民眾戶外洽公整備作業。

城銷處長顏章聖說，市府積極推動「我OK我來住」防疫旅館案，鼓勵居家隔離者留在家中，家屬前往旅館住宿，目前已找到95間房間，並編列60萬元預算 ，補助每家戶5000元(連住14天)，並推出3折到4折不等的住宿優惠，現已有4人入住、8人提出申請，將陸續新增合作飯店業者。

新竹市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，市府鼓勵改採視訊、電話聯繫關懷。圖／市府提供
新竹市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，市府鼓勵改採視訊、電話聯繫關懷。圖／市府提供
新竹市長林智堅今天主持防疫會議時宣布，全市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，並啟動市府戶外洽公與異地辦公整備，違反居家檢疫、隔離規定者從重懲處。圖／市府提供
新竹市長林智堅今天主持防疫會議時宣布，全市30家住宿型衛福機構即日起禁止探視，並啟動市府戶外洽公與異地辦公整備，違反居家檢疫、隔離規定者從重懲處。圖／市府提供

林智堅 衛生局 新冠肺炎

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