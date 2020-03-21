清明掃墓注意！桃園12公立納骨塔均有祭祀總人數管制
清明節將至民眾紛紛開始祭祖掃墓、到納骨塔參拜，為防止新冠肺炎群聚感染風險，桃園市殯葬管理所今在桃園第二納骨堂做防疫演練，桃殯表示，為管制人流單一時段最多80人入內祭祀，例假日提早7點就開放，周圍紅線開放停車，鼓勵民眾提早來祭拜，不必集中在清明連假期間湧入。
有關其他桃園市公立納骨塔容留人數管制，民政局指出，除了桃園區80人外，中壢區50人、八德區100人、大溪區50人、平鎮區50人、龍潭區170人、楊梅區50人、新屋區50人，而蘆竹區信義塔50人、忠孝塔200人，大園區安祥塔80人、紀念館150人。
桃園市長鄭文燦今中午到場視察，他說桃園殯葬所防疫措施做得很到位，包括入園要量測體溫、手部消毒，入塔還有總量管制，單一時段不得超過80人，要保持人流分散，而為讓民眾方便228就開放祭拜，不必集中到4月4日、5日兩天，呼籲清明節大家提早祭拜，避免群聚感染風險。
鄭表示，清明節整備不是只有桃園、中壢2個殯儀館，還有各區生命紀念館、納骨塔，希望也採取同樣對策，而熱顯像儀每個區也都有配置，讓人潮多一點時體溫篩檢速度加快。
鄭也說，這次包括新屋葉五美公萬人掃墓，改由一房推派30人縮小規模，雖今年祭拜人潮減少、取消法會，而祭拜先人是民俗傳統，但防疫一樣重要。
桃園市殯葬管理所所長許威儀指出，桃殯第一、第二納骨塔目前約放置3萬2000多個塔位，每年清明掃墓親友眾多，為達到人潮分流，現在例假日提早到7點開放，像今天單日上午就有進800位民眾入園，入口處也有設置熱顯像儀量體溫、手部消毒。
許也說，入塔祭祀民眾管制以每次80人為限，另去年底開工大有地區立體停車場新建工程，園區內停車位大幅縮減，殯葬所也和交通局研議從228開始至清明連假止，例假日開放健行路部分紅線雙向臨時停車，另租用快樂國小旁空地供免費停車。
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