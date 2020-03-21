提升住宿式機構消防安全 竹縣獲中央補助逾2千萬

為保障新竹縣住宿式機構住民消防安全，新竹縣政府衛生局爭取中央補助約2046萬，整修縣內16家護理之家、1家精神護理之家及19家老人福利機構的公共安全設施設備，預計今年可完成12家119火災通報系統裝置、2家自動灑水系統、4家寢室隔間與樓地板密接整修修繕工程，提升消防安全。

縣長楊文科表示，過去台灣曾發生護理之家病患電動床電線短路，導致發生火災的憾事，為保障縣民生命安全，此計畫從108年7月至111年12月長達3年半，在護理之家、老人福利等機構，依照機構風險評估優先順序辦理，設置119火災通報系統、電路汰換、自動灑水系統，以及修繕寢室隔間與樓地板密接整修機構公共安全的消防設施。

衛生局表示，此計畫是由縣政府團隊衛生局、社會處、消防局、工務處及內政部消防研究所專家，共同組成本縣跨部會「公共安全設施設備補助計畫跨局處審查團」，審查各機構所提出有關公共安全設施設備補助計畫的內容，針對各機構的消防風險評估的優先順序、預估經費的合理性、消防施作安全作業方式和合理現住機構住民的安置計畫，做整體完善的審查、諮詢溝通與施作建議。

縣政府去年已補助7家護理之家、3家老人福利機構設置119火災通報系統裝置，並積極辦理護理之家消防演練，提升相關人員緊急災害事件應變能力。今年獲得衛生福利部續補助衛生局1497萬4598元、社家署補助社會處549萬元，共2046萬4598元，預計今年可完成12家119火災通報系統裝置、2家自動灑水系統、4家寢室隔間與樓地板密接整修修繕工程。