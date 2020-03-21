竹縣建焚化爐25日辦公聽會 居民要求防疫優先延期舉辦

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，引發在地居民反彈，今天在楊柳堂舉行座談會，居民提出「鳳岡不吸毒、拒蓋焚化爐」的訴求，也希望因應防疫，將25日的公聽會延期。對此，環保局代理局長羅仕臣表示，公聽會將照常舉辦，當天會做好防疫措施；副議長王炳漢表示，一定站在鄉親的立場，將民意反映給縣長。

新竹縣焚化爐計畫以BOO（興建、擁有、營運）方式自建，預定在竹北市尚義里興建，25日舉行公聽會，但不少民眾反映當天是上班日無法出席，因此副議長王炳漢在假日先舉行相關的座談會，讓民眾表達意見，雖在防疫期間，座談會仍吸引約300人戴口罩出席。

反對的居民質疑，新竹縣有這麼多鄉鎮，為何焚化爐一定要蓋在人口最多的竹北市？且焚化爐、納骨塔等嫌惡設施都蓋在鳳岡，附近還有竹北新豐區域垃圾掩埋場、竹北市污水處理廠，但竹北西區是農業生產區，有蔬菜、西瓜及稻米等，還有年產值近億元的烏魚養殖區，若興建焚化爐，恐令消費者產生疑慮。

居民也提出除了新建的焚化爐「高科技低污染不代表沒有污染」，請縣府提出具體環評數據，居民也要求先清除掩埋場垃圾，並強烈要求公聽會改期。

羅仕臣說，縣內無焚化爐，垃圾都委託竹苗焚化爐代處理，但每年焚化爐例行歲修，2萬噸垃圾只能堆置在掩埋場，且竹市焚化爐預計在2年後除役整建，屆時垃圾去化將有更大壓力，因此自建垃圾處理設施迫切需要，基於時間壓力，公聽會時間不能改。