桃園客家貢獻人員展 今於鍾肇政文學園區登場

桃園市府客家事務局為表揚長期耕耘客家事務的優秀人才，自今天起至4月19日於鍾肇政文學生活園區展出4位曾獲客家委員會客家貢獻獎的文學類得獎者鍾肇政、杜潘芳格、黃娟、馮輝岳，以及去年桃園市「客家卓越貢獻獎」6位得獎者鄭煥生、王鳳珠、李寶錱、劉家丁、梁成福、劉奕彩的個人事蹟介紹，期藉由本次展覽持續鼓勵各界投入客家事務的傳承與推廣。

鍾肇政的文學作品於臺灣文學、歷史與客家文化之發展過程中具重要意義，同時致力於提攜後進，推動客家事務，獲得首屆「客家貢獻獎－終身貢獻獎」。杜潘芳格為著名客籍女詩人，運用日文及中文創作，被稱為跨越語言的一代。有「臺灣大河小說女性作家的第一人」之稱的黃娟，作品為臺美文學的重要資產。馮輝岳致力於散文、小說及兒童文學的創作，對於客家語言的保存與推廣不遺餘力。

桃園市108年「客家卓越貢獻獎」，分為「語言文化類」、「產業發展類」及「公共推廣類」。「語言文化類」得獎者王鳳珠運用歌聲傳揚客家山歌文化；鄭煥生以農村為主要題材，89歲高齡創作《土牛溝的傳奇》以「漢番界線」為背景，呈現出農民的生活。「產業發展類」得獎者李寶錱，拍攝製作客家歌謠與錄影帶，成立客家文化影音書籍行銷中心，深耕於客家傳媒產業；劉家丁為客家樂壇的伯樂，提供客語歌手發展音樂理想的平台。梁成福成立和窯文創園區，積極推動地方創生；劉奕彩於教育界大力支持客語推廣與應用，皆成為「公共推廣類」之獲獎者。