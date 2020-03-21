影／苗栗縣南庄鄉長今補選 居家檢疫、隔離者不得投票

苗栗縣南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長今天同時辦理補選，國內新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，苗栗縣選委會特別加強投票時的防疫工作，各投開票所工作人員全程戴口罩、防疫手套，避免選舉過程造成疫情擴散。

南庄鄉長補選共有3名候選人，選舉人數8305人，全鄉共設置9個投開票所；卓蘭鎮景山里長補選僅1人同額登記參選，選舉人數891人，投票時間從上午8點到下午4點。

苗栗縣頭份市2月22日也曾辦理田寮里長補選工作，當時就針對新冠肺炎疫情加強防疫工作，居家檢疫、居家隔離者不得前往投票及參觀開票，觀看開票程序的民眾也要求配戴口罩。

這次南庄鄉長補選不論投開票所、選舉人數都遠大於上次的頭份田寮里長補選的規模，且國內新冠肺炎疫情近來更為嚴峻，確診人數不但破百，昨天新增27個確診案例更創下新高，苗栗縣選委會在選前即呼籲民眾投票時注意各項規範。

投票時的防疫注意事項包括1.應注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息。2.如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，前往投票時應配戴口罩，並請與他人保持1公尺以上的距離。3.如為懷孕婦女或慢性病患等，請配戴口罩投票，以加強自我保護。4.如為居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

今天各投開票所外都開設有簡易檢疫站，派員量測投票民眾體溫，備有耳溫、額溫槍及乾洗手液等進行初步防疫，現場還提供適量口罩供投開票所工作人員及發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用。