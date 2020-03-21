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影／苗栗縣南庄鄉長今補選 居家檢疫、隔離者不得投票

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，中選會副主委陳朝建上午由苗栗縣政府秘書長陳斌山等人陪同視察防疫工作，合影時因不能比出號次，大家以握拳來喊讚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，中選會副主委陳朝建上午由苗栗縣政府秘書長陳斌山等人陪同視察防疫工作，合影時因不能比出號次，大家以握拳來喊讚。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣南庄鄉長、卓蘭鎮景山里長今天同時辦理補選，國內新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，苗栗縣選委會特別加強投票時的防疫工作，各投開票所工作人員全程戴口罩、防疫手套，避免選舉過程造成疫情擴散。

南庄鄉長補選共有3名候選人，選舉人數8305人，全鄉共設置9個投開票所；卓蘭鎮景山里長補選僅1人同額登記參選，選舉人數891人，投票時間從上午8點到下午4點。

苗栗縣頭份市2月22日也曾辦理田寮里長補選工作，當時就針對新冠肺炎疫情加強防疫工作，居家檢疫、居家隔離者不得前往投票及參觀開票，觀看開票程序的民眾也要求配戴口罩。

這次南庄鄉長補選不論投開票所、選舉人數都遠大於上次的頭份田寮里長補選的規模，且國內新冠肺炎疫情近來更為嚴峻，確診人數不但破百，昨天新增27個確診案例更創下新高，苗栗縣選委會在選前即呼籲民眾投票時注意各項規範。

投票時的防疫注意事項包括1.應注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，並維持手部清潔，如發生發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫後在家休息。2.如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，前往投票時應配戴口罩，並請與他人保持1公尺以上的距離。3.如為懷孕婦女或慢性病患等，請配戴口罩投票，以加強自我保護。4.如為居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

今天各投開票所外都開設有簡易檢疫站，派員量測投票民眾體溫，備有耳溫、額溫槍及乾洗手液等進行初步防疫，現場還提供適量口罩供投開票所工作人員及發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用。

中選會副主委陳朝建上午由苗栗縣政府秘書長陳斌山、南庄代理鄉長陳永賢及苗栗縣選委會人員陪同，也到南庄視察各投開票所辦理鄉長補選的過程，設在南庄國中活動中心的2個投開票所空間廣大，上午前往投票的民眾顯得滿踴躍，不少老人家、身障者搭乘輪椅、電動車來投票，選民有的人也戴口罩前來投票，選務人員估計投票率可能達到5成。

苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，南庄國中活動中心的投開票所空間寬敞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，南庄國中活動中心的投開票所空間寬敞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，中選會副主委陳朝建(接受量測額溫者)上午由苗栗縣政府秘書長陳斌山等人陪同視察防疫工作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，中選會副主委陳朝建(接受量測額溫者)上午由苗栗縣政府秘書長陳斌山等人陪同視察防疫工作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，因應疫情，選務人員增加戴上手套的防疫措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，因應疫情，選務人員增加戴上手套的防疫措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣南庄鄉長補選今天辦理投票，投開票所工作人員加強防疫，投票民眾一一量額溫、噴酒精或洗手液消毒。記者胡蓬生／攝影

投票率 口罩 南庄

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