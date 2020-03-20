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爭文件調閱權苗栗縣議會吵翻天 全台各縣市議會怎麼做

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
關於苗栗縣議員調閱縣府文件調閱權，苗栗縣長徐耀昌（前排右一，站立者）說，會與秘書長審慎研議。記者劉星君／攝影
關於苗栗縣議員調閱縣府文件調閱權，苗栗縣長徐耀昌（前排右一，站立者）說，會與秘書長審慎研議。記者劉星君／攝影

苗栗縣議會第19屆第7、8次臨時會，議員為爭取文件調閱權，擬提出「苗栗縣議員文件調閱自治條例」送交大會，從審查會到2、3讀會，到今天臨時動議提案，最後在雙方爭辯下結束這次臨時會，為此苗栗縣議會針對全台各縣市議會做法，19日下午電話調查，分為四大類：議員直接書面行文給縣市府、議員書面給縣市府或透過議會、透過縣市議會轉縣市政府、會期中和非會期不同處理方式。

苗栗縣議會指出，全台各縣市議會沒有以「自治條例」方式制定「議員調閱縣市政府文件」規定。台北市政府以「行政規則」制定「議員索取或調閱資料的處理原則」。

苗栗縣議會針對全台各縣市議會現行「議員向縣市政府調閱文件」，情況說明如下，分成四大類型：

1、由議員直接書行文縣市政府，即可調閱相關文件（惟仍應受個資法及政府機密保密法等相關規定限制）：台北市議會、高雄市議會、新竹縣議會、南投縣議會、嘉義縣議會、台東縣議會、花蓮縣議會、澎湖縣議會等8個議會。

2、由議員直接書面行文給縣市政府，或透過縣市議會均可調閱文件：桃園市議會、宜蘭縣議會、雲林縣議會、屏東縣議會、金門縣議會、基隆市議會和新竹市議會等8個議會。

3、必須透過縣市議會轉縣市政府，始可調閱相關文件：台中市議會（需透過黨團辦公室）、台南市議會及苗栗縣議會等3個議會。

4、分會期中和非會期中不同處理方式（會期中透過大會、非會期中由議員直接書面行文）：新北市議會、彰化縣議會與嘉義市議會等3個議會。

苗縣議員宋國鼎提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，有9個議員參與連署，宋說，很多人拿著內政部函釋說已經有文件調閱，但內政部函釋根本不是法律。既然全台各縣市議會沒有訂定相關自治條例，宋說，要由立法機關來做，地方立法機關是地方議會。

議員陳光軒說，22個縣市有19縣市議會可直接跟縣府調閱資料，調閱資料應回歸問題本質，不能因曾有大量調閱情況，就導致所有議員不可以跟縣府調閱資料。陳光軒也在議會問縣長徐耀昌，對苗栗縣議會調閱資料方式，是否可在縣府允許範圍內，讓議員可以像過去一樣調閱資料？徐耀昌說，縣府會再審慎考量。

苗栗縣議會19日電話調查全台各縣市議會現行議員文件調閱做法。記者劉星君／攝影
苗栗縣議會19日電話調查全台各縣市議會現行議員文件調閱做法。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員陳光軒說，全台22個縣市，有19個縣市議會可以直接跟縣府調閱資料，調閱資料應該回歸問題本質。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員陳光軒說，全台22個縣市，有19個縣市議會可以直接跟縣府調閱資料，調閱資料應該回歸問題本質。記者劉星君／攝影
苗栗縣議會19日電話調查全台各縣市議會現行議員文件調閱做法。記者劉星君／攝影
苗栗縣議會19日電話調查全台各縣市議會現行議員文件調閱做法。記者劉星君／攝影

苗栗縣 徐耀昌

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