白牌車差點再成防疫漏洞 航警約談假冒防疫車黃牛

當全台灣都為了防堵新冠肺炎入侵國境而努力時，日前卻有白牌車在桃園機場假冒防疫專車攬客，所幸旅客警覺要求下車離開，否則將形成防疫的破口，航警局下午公布違規載客車輛的車牌RBY-0000，是羅姓黃牛司機，航警局將涉嫌的黃牛約談到案，完成查證後，將函送裁處，最重可罰新台幣50萬元。

新冠肺炎目前在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心宣布，從今天（20日）起全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊，對於回國的旅客也要求全部要進行14天居家檢疫，且不得搭乘大眾運輸工具，返家應以親友接送、自行駕車為優先，或搭乘防疫車隊專車（機場排班計程車、租賃車、防疫巴士），由於入境尖峰時刻民眾要排隊等候搭車，也讓久候的民眾不耐，沒想到桃機的黃牛竟然趁亂打著防疫車隊名號攬客，航警局表示，有民眾今天（20日）在PTT網站投訴，前天（18日）在桃機入境第一航廈，有黃牛自稱是防疫車輛攬客，旅客上車發覺有異，請黃牛出示防疫車隊證明，結果業者拿不出證明，旅客趕緊要求下車離開。

為避免出現防疫破口，航警局根據投訴內容，調閱現場監錄影畫面後發現是常業違規攬客的羅姓業者，羅男以車牌RBY-0000的租賃車偽稱是防疫車輛，航警局保安大隊隊長王子雄表示，完成查證後，將分別依違反民用航空法第119之3條及公路法第77條第1項等規定函送民航局及公路總局桃園監理站裁處，只是在此防疫關鍵期間，如果防疫出現漏洞，讓白牌車司機感染甚是傳播第三人的事件再度重演，再多的罰款也無濟於事，航警應建請交通部及疫情指揮中心提出能立刻防堵疫情的處分。