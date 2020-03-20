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白牌車差點再成防疫漏洞 航警約談假冒防疫車黃牛

攝影中心 / 記者鄭超文/桃園機場時即時報導
返台的旅客在桃園機場排隊等候搭乘防疫計程車，尖峰時刻需要等接近一小時才能上車，讓部分民眾不耐。記者鄭超文／攝影
返台的旅客在桃園機場排隊等候搭乘防疫計程車，尖峰時刻需要等接近一小時才能上車，讓部分民眾不耐。記者鄭超文／攝影

當全台灣都為了防堵新冠肺炎入侵國境而努力時，日前卻有白牌車在桃園機場假冒防疫專車攬客，所幸旅客警覺要求下車離開，否則將形成防疫的破口，航警局下午公布違規載客車輛的車牌RBY-0000，是羅姓黃牛司機，航警局將涉嫌的黃牛約談到案，完成查證後，將函送裁處，最重可罰新台幣50萬元。

新冠肺炎目前在全球肆虐，中央流行疫情指揮中心宣布，從今天（20日）起全球旅遊疫情升至第三級警告，國人應避免所有非必要之出國旅遊，對於回國的旅客也要求全部要進行14天居家檢疫，且不得搭乘大眾運輸工具，返家應以親友接送、自行駕車為優先，或搭乘防疫車隊專車（機場排班計程車、租賃車、防疫巴士），由於入境尖峰時刻民眾要排隊等候搭車，也讓久候的民眾不耐，沒想到桃機的黃牛竟然趁亂打著防疫車隊名號攬客，航警局表示，有民眾今天（20日）在PTT網站投訴，前天（18日）在桃機入境第一航廈，有黃牛自稱是防疫車輛攬客，旅客上車發覺有異，請黃牛出示防疫車隊證明，結果業者拿不出證明，旅客趕緊要求下車離開。

為避免出現防疫破口，航警局根據投訴內容，調閱現場監錄影畫面後發現是常業違規攬客的羅姓業者，羅男以車牌RBY-0000的租賃車偽稱是防疫車輛，航警局保安大隊隊長王子雄表示，完成查證後，將分別依違反民用航空法第119之3條及公路法第77條第1項等規定函送民航局及公路總局桃園監理站裁處，只是在此防疫關鍵期間，如果防疫出現漏洞，讓白牌車司機感染甚是傳播第三人的事件再度重演，再多的罰款也無濟於事，航警應建請交通部及疫情指揮中心提出能立刻防堵疫情的處分。

此外，為了避免返國民眾混淆，桃園機場公司表示，桃機公司在旅客入境動線及入境匣口都有設置清楚的大型立牌與指標，引導需搭乘者前往各類車輛櫃台登記，現場有專人接待及確認相關資料，再引導旅客前往上車處搭車，未來也將增派保全人員在入境大廳加強巡邏及通報，並協助導引旅客。航警局將加強在機場掃蕩違法攬客行為，一同守護國門，全力防堵疫情。

桃園機場公司在旅客入境動線及入境匣口有設置大型立牌與指標，引導需搭乘者前往各類車輛櫃檯登記。圖／桃機公司提供
桃園機場公司在旅客入境動線及入境匣口有設置大型立牌與指標，引導需搭乘者前往各類車輛櫃檯登記。圖／桃機公司提供

桃園機場 疫情

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