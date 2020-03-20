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爭取文件調閱權 苗栗縣議會爭論不休 議長槓上議員

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣議員曾玟學（右）在議長鍾東錦（後方站者）宣布散會後，怒衝到議事台跟議長理論。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學（右）在議長鍾東錦（後方站者）宣布散會後，怒衝到議事台跟議長理論。記者劉星君／攝影

苗栗縣議會第19屆第7、8次臨時會今閉幕，此次臨時會，為了議員的文件調閱權，支持連署提案的議員們與反對議員們，在19日的二三讀會爭論不休，今天閉幕仍延燒，臨時動議提案結束，議長鍾東錦主動說明引發文件調閱權爭議緣由，直指議員曾玟學去年一口氣調閱104年到108年相關事務費資料，議長還請議事組搬出，若以調閱半年資料所需的文件量就有7大箱，調閱數量太多；曾玟學則批議長「無限膨脹職權，讓議會成為獨裁帝制」。

苗栗縣議會臨時會，由議員宋國鼎提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」，有9名議員連署。鍾東錦說，起因議員曾玟學在2019年10月發文向縣府和議會要求，一次要調閱2015年至2019年一般事務費、及其他議事運作業務各項費用，其預算數及執行數，導致事務官窒礙難行。

議會工作人員隨即搬出七大紙箱，表示這僅是半年資料，更遑論近5年資料量，估算至少需1000個工作天以上，才能滿足議員需求。鍾東錦說，昨在程序有爭議，但仍希望議事和諧，所以不願意提起「但你（指曾玟學）在網路挑明，追究為什麼要增這個條例，為什麼人家沒有條例調得到資料，我們要條例才調得資料，有時要考慮府會互動」。

鍾東錦之後請縣長徐耀昌發言，徐耀昌說「互相尊重，適可而止，都可以迎刃而解」。之後議員舉手發言，鍾東錦讓議員徐功凡、楊明燁發言，台下還有其他議員舉手，鍾東錦宣布「謝謝各位，散會」。曾玟學在台下高喊「權宜問題」。

曾玟學隨即走到議事台怒批議長「剛才講的那些都不是事實，如果這些資料很多的，當時你打電話問我，說這些資料太多了，只有檢調才可以調，我那時說好，那就不要這些資料了」。「議長你有沒有打這通電話，跟我說過」。議長回「有」，曾玟學繼續說「那你現在拿這些東西出來什麼意思？那時我就說因為很多，造成議事困擾我就不要。再來跟行政處問，如果資料太多沒細項，我只要一點點就好，有調整年份、調整內容啊，莫名其妙！」。

鍾東錦會後說，曾玟學議員不用爆衝「自己做的事情自己負責」。「昨天我自己扛責任，不表決，擔心同事再度受傷，他們的網軍一定會說多數霸凌」、「此案就算通過，到了行政院也是無效，知道是無效，幹嘛要通過，還要害議員同事被網軍攻擊霸凌」，希望年輕議員持續認真問政，他會不分黨派、不分色彩，給予協助。

「苗栗縣議會今天是民主淪喪至極一天，完全回復獨裁帝制時期。」曾玟學會後說，議長作為主席，要議事中立，如果要發言，應離開主席位置，議長完全違背議事規則程序。

苗栗縣議員曾玟學（右）在議長鍾東錦宣布散會後，怒衝到議事台跟議長理論。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員曾玟學（右）在議長鍾東錦宣布散會後，怒衝到議事台跟議長理論。記者劉星君／攝影
議長鍾東錦主動說明引發文件調閱權爭議緣由，直指議員曾玟學去年一口氣調閱104年到108年相關事務費資料，調閱資料太多了，導致事務官窒礙難行。記者劉星君／攝影
議長鍾東錦主動說明引發文件調閱權爭議緣由，直指議員曾玟學去年一口氣調閱104年到108年相關事務費資料，調閱資料太多了，導致事務官窒礙難行。記者劉星君／攝影
議會人員搬出調閱半年所需資料約有7大箱。記者劉星君／攝影
議會人員搬出調閱半年所需資料約有7大箱。記者劉星君／攝影
議會人員搬出調閱半年所需資料約有7大箱，縣長徐耀昌（左站者）發言「互相尊重，適可而止，都可以迎刃而解」。記者劉星君／攝影
議會人員搬出調閱半年所需資料約有7大箱，縣長徐耀昌（左站者）發言「互相尊重，適可而止，都可以迎刃而解」。記者劉星君／攝影

曾玟學 苗栗縣 徐耀昌

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