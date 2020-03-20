捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段將在八德展開連續壁施工作業，市府捷運工程局指出，八德區介壽路二段583巷至巧克力街自23日起，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作，由於介壽路是地方交通要道，但本身路幅僅20公尺不寬，未來施工僅剩雙向各1車道通行，市府強調會強化重要路口交通疏導，請用路人配合或提前改道行駛。

市府捷運工程局指出，捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，已陸續於桃園區介壽路及八德區介壽路一、二段進行地質鑽探、地下管線試挖、建物現況調查及公車站牌移設會勘等前置作業，第一階段G03車站的連續壁施工作業將於23日至8月23日進行，預估為期5個月，未來將分三階段施工，陸續移設車道配置。

八德介壽路為南北雙向各2個車道，因應捷運施工將縮減為各1混合車道通行，施工路段車速限制30公里，道路兩側禁止臨時停車，為避免施工造成用路人行車時間較長，行經介壽路往桃園方向者，建議從興豐路改道大興路、東勇街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接建國路、仁德路、豐田路、興豐路改道。

捷運工程局長陳文德說，考量施工期間工區車道縮減，單向僅有1車道，如有車輛左轉或者停等恐造成壅塞，因此工區範圍內的介壽路二段往北「禁止左轉巧克力街」，將引導車輛至490巷口迴轉後，再右轉進入巧克力街，工程期間請用路人共同配合。

市府指出，八德區介壽路上下班尖峰時間車流量高，捷運局會在施工路段周邊及重要路口設置施工告示牌，施工前期，重要路口從早上6點至晚間8點均安排義交做交通指揮疏導，並設置CCTV監視系統隨時監看車流狀況，請市民多利用（CMS）道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，或上捷運工程局官方網站查詢交維資訊。