快訊

防疫難在防人心？馬來西亞的「鎖國大作戰」

教育部：高中以下師生停止出國 違者處5到100萬元罰鍰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段將在八德展開連續壁施工作業，市府捷運工程局指出，八德區介壽路二段583巷至巧克力街自23日起，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作，請用路人配合或提前改道行駛。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段將在八德展開連續壁施工作業，市府捷運工程局指出，八德區介壽路二段583巷至巧克力街自23日起，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作，請用路人配合或提前改道行駛。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段將在八德展開連續壁施工作業，市府捷運工程局指出，八德區介壽路二段583巷至巧克力街自23日起，進行第一階段施工圍籬架設及連續壁施作，由於介壽路是地方交通要道，但本身路幅僅20公尺不寬，未來施工僅剩雙向各1車道通行，市府強調會強化重要路口交通疏導，請用路人配合或提前改道行駛。

市府捷運工程局指出，捷運綠線GC02標地下段工程自去年10月起，已陸續於桃園區介壽路及八德區介壽路一、二段進行地質鑽探、地下管線試挖、建物現況調查及公車站牌移設會勘等前置作業，第一階段G03車站的連續壁施工作業將於23日至8月23日進行，預估為期5個月，未來將分三階段施工，陸續移設車道配置。

八德介壽路為南北雙向各2個車道，因應捷運施工將縮減為各1混合車道通行，施工路段車速限制30公里，道路兩側禁止臨時停車，為避免施工造成用路人行車時間較長，行經介壽路往桃園方向者，建議從興豐路改道大興路、東勇街，若是往八德方向者，建議提前從國際路一段轉廣福路，接建國路、仁德路、豐田路、興豐路改道。

捷運工程局長陳文德說，考量施工期間工區車道縮減，單向僅有1車道，如有車輛左轉或者停等恐造成壅塞，因此工區範圍內的介壽路二段往北「禁止左轉巧克力街」，將引導車輛至490巷口迴轉後，再右轉進入巧克力街，工程期間請用路人共同配合。

市府指出，八德區介壽路上下班尖峰時間車流量高，捷運局會在施工路段周邊及重要路口設置施工告示牌，施工前期，重要路口從早上6點至晚間8點均安排義交做交通指揮疏導，並設置CCTV監視系統隨時監看車流狀況，請市民多利用（CMS）道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，或上捷運工程局官方網站查詢交維資訊。

捷運 車道

延伸閱讀

桃園暫不封公有體育館 鄭文燦：市民卡等同實名制

桃園體育場管暫不全面封閉 鄭文燦：市民卡等同實名制

女遭槍殺棄屍山區 八德槍擊案女再爆：因知情才被打

桃園舊火車站要拆了 明起先拆月台舊棚架

相關新聞

爭取文件調閱權 苗栗縣議會爭論不休 議長槓上議員

苗栗縣議會第19屆第7、8次臨時會今閉幕，此次臨時會，為了議員的文件調閱權，支持連署提案的議員們與反對議員們，在19日的...

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

桃園捷運綠線GC02標潛盾地下段將在八德展開連續壁施工作業，市府捷運工程局指出，八德區介壽路二段583巷至巧克力街自23...

旅館業投入防疫 桃園市24家親友安心旅館出爐

新冠肺炎疫情衝擊，許多海外國人陸續返台，由於中央規定，入境我國需要居家檢疫14天，居家檢疫人數激增，桃園市政府考量居家檢...

我OK我來住 竹市推檢疫者家屬住宿優惠加碼補助5000元

近日啟動境外返台的國民皆須居家檢疫14日，防疫旅館需求增加，新竹市政府為落實居家檢疫並保護市民健康，與市內旅館業者合作，...

PTT貼文「新竹市有疑似案例、下午停班」市府：假消息

PTT上出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」的貼文，引發網友熱議，新竹市政府澄清是因同仁為疑似病例，經採檢後該員確認為...

苗栗縣議員議會質詢 公開講出確診個案鄉鎮、去過地方

苗栗縣出現新冠肺炎確診1例個案，苗栗縣議會臨時會今閉幕，大會討論時臨時動議案，苗栗縣議員徐永煌希望衛生局加強防疫，在確定...

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

19日起入境返台者不分國籍一律居家檢疫14天，苗栗縣一些居家檢疫者的家人連日來頻向縣府詢問，但縣內沒有「防疫旅館」可安置...

開學防疫 元智大學自製遠距體溫監測儀

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，大學開學後針對防疫工作也戰戰兢兢，酒精、口罩、耳溫槍等防疫消毒用品，供不應求。元智電通學院...

南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離

南部一所大學女學生從法國返台，19日確診感染新冠肺炎，學校祕書室昨天以電子郵件通知師生們，請大家不要恐慌，個案回國後已從...

竹縣54家托嬰中心謝絕訪客 社區關懷據點活動暫停

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處今天公佈托嬰中心謝絕訪客、社區關懷據點共餐改領餐等7項措施，希望民眾配合防疫，降低傳播機...

竹市推出線上學習3OK 如因疫情停班課也能在家安心學習

新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源、雙向互動學習、補課原則與學分採認，讓學生在家也能安心學習，教育處副...

疫情衝擊 桃市因歇業、資遣、放無薪假826人

新冠肺炎疫情衝擊大，桃園市議會今天進行勞動局工作報告，多名民代都關切產業受疫情影響情形；市府勞動局長陳靜航說，據最新統計...

熱門新聞

伊甸電音趴今天下午執意舉辦 南投縣府電話被抗議民眾打爆

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

基隆2女歐洲返國趴趴走金山老街大消毒 攤商：會害怕

新北醫院、護理之家今起禁探病、陪限1人 長照機構視訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。