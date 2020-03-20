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PTT貼文「新竹市有疑似案例、下午停班」市府：假消息

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
PTT上出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」的貼文，引發網友熱議。圖／擷取自PTT網站
PTT上出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」的貼文，引發網友熱議。圖／擷取自PTT網站

PTT上出現「新竹市有疑似確診案例，下午停班」的貼文，引發網友熱議，新竹市政府澄清是因同仁為疑似病例，經採檢後該員確認為陰性，市府也無停班，並提醒民眾散布有關傳染病流行疫情的謠言，或傳播不實的流行疫情消息，依傳染病防治法第63條規定，最高可處300萬元罰金。

網友在PTT版上貼文，「剛剛同事的親戚，在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中…」，貼文也引起網友議論，許多人更在下方留言「備份」、「小心被罰錢」、「這個是假的應該就300萬了」，還有人指出此貼文似乎也在LINE被轉傳。

衛生局表示，因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採檢後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班的情形。

也呼籲社會大眾，防疫期間涉及散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實的流行疫情消息，足以生損害於公眾或他人者，將可依傳染病防治法第63條規定，最高可處300萬元罰金，民眾切勿以身觸法。

疫情 傳染病 新冠肺炎

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