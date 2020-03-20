苗栗縣議員議會質詢 公開講出確診個案鄉鎮、去過地方

苗栗縣出現新冠肺炎確診1例個案，苗栗縣議會臨時會今閉幕，大會討論時臨時動議案，苗栗縣議員徐永煌希望衛生局加強防疫，在確定確診個案到中央公布確診個案的空窗期，加強防疫措施，避免地方造成恐慌。徐永煌在質詢時，公開說出確診鄉鎮及去過地方，對此是否違反傳染病防治法，苗栗縣衛生局說，議員雖有其言論免責權，但針對個案相關規定依法是不能說，會依程序移請警方調查。

新冠肺炎苗栗縣出現確診1例個案是境外移入案。苗栗縣議員徐永煌今在議會臨時動議案質詢說，大家都說防疫要做到滴水不漏，卻比洪水漏的還要大。徐接著說出確診案例鄉鎮，附近的人都知道已確診，在地人也有在那家醫院上班，大家都說出來，但是中央18日才公布。

徐永煌說，在中央尚未公布前，這段期間確診個案接觸的人，有影響多少人？徐永煌批，大家都知道，只有縣府不知道，還是你們不敢說，是你們保護你們自己官位，還是百姓的生命重要。希望衛生局能向中央反映，這真的是大漏洞。

苗栗縣衛生局指出，確診個案，在確定確診後，同步展開疫調、消毒周邊環境，請民眾不要過度恐慌。議員公開說出確診個案的鄉鎮，行動軌跡，恐涉及傳染病防治法，雖然議員有其言論免責權，但仍會依程序請警方調查。

法界人士認為，根據傳染病防治法第9條、制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，規範散播假消息；根據傳染病防治法第10條提到「政府機關、醫事機構、醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人之姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏。」若議員因業務知悉，依法也是不能對外透露公開。

這名法界人士提到，議員雖有言論免責權，但議員仍可以透過不公開確診個案的相關資料質詢，提醒衛生局加強防疫，在議會殿堂直接公開說出，有濫用言論免責之虞。