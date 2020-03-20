強化校園防疫 竹縣各級學校暫停開放校園場地
新竹縣政府今天表示，竹縣校園防疫升級，即日起到學期結束，全面暫停開放校園場地，教育處將要求學校在校門口及校網公告，盼請社區民眾體諒，全力配合防疫，守護全民健康。
教育處長楊郡慈表示，近日接獲多位家長反映，校園場地開放使用對象為不特定人士，在疫情加溫之際，應該暫停校園場地開放，避免成為防疫缺口。因此，正式行文全縣學校，即日起到7月14日休業式，也就是到學期結束為止，全面暫停開放校園場地。
楊郡慈說，為確保師生健康，教育處要求各校暫停辦理大型的室內集會活動或會議，班親會及家長會改採書面通知、社群軟體或網路宣達辦理，並注意上課要開窗，保持空氣流通，校園環境清潔維護也務必確實執行。
楊郡慈指出，民眾在防疫非常時期，可利用其他戶外空間、公園、運動場，從事運動休閒活動，教育行政單、家長、社區居民站在同一陣線，齊力守住校園防線、降低社區感染風險。
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