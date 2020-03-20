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檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣有居家檢疫者的家人被另類「隔離」，衛生局籲民眾勿恐慌。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣有居家檢疫者的家人被另類「隔離」，衛生局籲民眾勿恐慌。記者胡蓬生／攝影

19日起入境返台者不分國籍一律居家檢疫14天，苗栗縣一些居家檢疫者的家人連日來頻向縣府詢問，但縣內沒有「防疫旅館」可安置檢疫者，不少家人選擇把「家」讓出來，自己到親友家或旅館住宿，縣府今天也與業者合作推出「檢疫家人住宿」優惠專案。

從國外返台者爆增，苗栗縣原先一直維持「零確診」，但前天疾管署網站已證實苗栗縣出現第一個境外移入的確診個案，不少民眾議論紛紛，縣府昨晚並發新聞呼籲民眾不要恐慌或散布不實消息。

縣內一處機構員工的母親前晚從土耳其返台，依規定居家檢疫14天，他與姊姊及母親討論過，決定把「家」讓出來給媽媽，並事先在家中準備充足食物、民生用品，她的姊姊提前一天到舅舅家住，他隨後搬到叔叔家，母親返台後自己有鑰匙進門，開始了14天的「獨居老人」生活，有需求的東西會連絡兒女放在門口。

也有檢疫者的家人情況完全相同，連檢疫的長輩一面都沒碰上，且己先離家，結果辦公室同事還是有疑慮，最後他被「勸離」到另一處地點辦公，遭到另類的「隔離」。

苗栗縣衛生局疾病管制科指出，居家檢疫的對象並非是感染者或確診患者，居家檢疫要求「單人單間」，與家人不要有近距離或親密接觸，生活動線要明確，連檢疫者家人都被如此對待是「太誇張」，呼籲民眾不要有恐慌心理，造成不必要的困擾或違法行為。

苗栗縣配合返台國人增加的居家檢疫需求，一直努力與縣內旅宿業者洽談設置「防疫旅館」，但一波三折，至少有5家業者同意配合後，第二天又反悔，縣府今天起改推「檢疫家人住宿」優惠專案。

苗栗縣至今天中午居家隔離累計22人，其中10人持續管理追蹤；居家檢疫累計1060人，持續管理中475人。

居家檢疫 苗栗縣 衛生局

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