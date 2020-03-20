開學防疫 元智大學自製遠距體溫監測儀

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，大學開學後針對防疫工作也戰戰兢兢，酒精、口罩、耳溫槍等防疫消毒用品，供不應求。元智電通學院師生自組溫度感測模組裝置「YZU-ECE遠距體溫監測儀」，協助量體溫工作，共同為防疫盡心力。

為避免疫情擴散，元智大學自開學3月2日起，已於入門口下坡紅磚道設立體溫檢測站，於上班日早上7時30分至下午7時，由全校職員輪值排班為進校的學生及訪客量體溫。

由於各地學生蜂擁返校，元智大學電機通訊學院意識到需要廣設立人體溫量測點，以達防疫效果，但當時市面上額溫（耳溫）體溫計已嚴重缺貨，非接觸式的紅外線遠距體溫感測裝置，不但價格昂貴且也缺貨。為了提前部署人體溫量測點，由電通學院院長趙燿庚帶領院內師生，以紅外線溫度感測模組及普通筆記型電腦，共同開發遠距體溫監測裝置。

趙燿庚表示，新冠病毒疫情越益嚴重，學生蜂擁回到校園，容易造成防疫漏洞，電通學院內老師帶領學生在短時間內開發出「YZU-ECE遠距體溫監測儀」，先以電腦程式設定好警報溫度門檻值後，經過距離校定，在一定距離下，若經過此感測儀掃描區域的人群中有超過預設的溫度值（如37度），警報聲即會響起。