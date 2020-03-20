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南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離
南部一所大學女學生從法國返台，19日確診感染新冠肺炎，學校祕書室昨天以電子郵件通知師生們，請大家不要恐慌，個案回國後已從機場直接居家檢疫隔離。校方表示，感染個案是學校12名赴法國商會實習團成員之一，另11名都已從機場直接回戶籍地居家隔離中，並未與校園師生接觸。
這所大學祕書室19日通知全校師生：「本校有一位從國外返國的學生於今日（3月19日）確診感染COVID-19。 但，請大家不要恐慌。該生回國後，從機場直接居家檢疫隔離，未曾離開檢疫隔離地點。校園安全無恙。為確保校園的安全，禁止任何師生與居家檢疫隔離的師生見面接觸，請恪遵規定。假日期間進入校園，請主動出示證件以利校警辨識，並配合體溫量測，全校師生務必配合。」
校方指出，這12名到法國商會實習的學生，是3月1日出發，原本預計是要進行半年的實習。但因法國也爆發嚴重疫情，法國商會於是買機票送這些學生回台。16日出發，17日抵台。
一名女學生從桃園機場入境時，出現流鼻涕症狀，現場採檢後證實感染新冠肺炎。校方表示，感染個案學生已在負壓隔離病房治療，另11名學生也都從機場送回戶籍地居家隔離，目前其中3名有身體不適現象，8名學生正常。
因為有學生在社群反映，這幾天有在校園看到赴法國商會實習團裡的學生成員，引起部分師生恐慌，學校正式說明，同行學生都已在居家隔離，並未到校園。
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