竹市推出線上學習3OK 如因疫情停班課也能在家安心學習

新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源、雙向互動學習、補課原則與學分採認，讓學生在家也能安心學習，教育處副處長沈靜濤今天到建功高中檢視線上學習資源設備，並與學生體驗線上同步教學的便利性。教育處指出，為讓學生停課不停學，已預備2400台平板及免費上網，供弱勢學生借用，讓學習不受地域限制。

市長林智堅說，市府加強各項防疫作為，完成相關停、補課原則供各校依規定安排，也重視校園環境，推出6大校園防疫守則與午餐防疫3要2不，全力守護師生健康。

沈靜濤說，市府已為每個學生建立1組帳密，如因疫情停班停課，也能透過「酷課雲」、zoom跟Google meet等雲端學習系統線上補課，確保師生教與學的權益，並預備2400台的平板及免費上網，供家中無硬體設備及網路的弱勢學生借用。

建功高中學生梁蕾倪表示，這樣的教學模式很像一對一學習，有更好的成效，不用擔心停課時還得等候補課，影響學習進度或耽誤課餘的家庭生活時間。

教育處指出，市府提供高中以下學校許多線上學習資源，如因材網、酷課雲等，協助師生安排停、補課，並與學校及電信業者討論，替弱勢學生備妥線上教學所需的平板、網路等設備，讓弱勢家庭學生也能享有線上學習資源，只要透過學校向市府申請即可。