快訊

確診個案大增？指揮中心記者會延至1600舉行

開第一槍！家樂福：即日起每人每車限購買2串衛生紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市推出線上學習3OK 如因疫情停班課也能在家安心學習

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習，教育處副處長沈靜濤今天到建功高中說明及檢視線上學習資源設備。圖／市府提供
新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習，教育處副處長沈靜濤今天到建功高中說明及檢視線上學習資源設備。圖／市府提供

新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源、雙向互動學習、補課原則與學分採認，讓學生在家也能安心學習，教育處副處長沈靜濤今天到建功高中檢視線上學習資源設備，並與學生體驗線上同步教學的便利性。教育處指出，為讓學生停課不停學，已預備2400台平板及免費上網，供弱勢學生借用，讓學習不受地域限制。

市長林智堅說，市府加強各項防疫作為，完成相關停、補課原則供各校依規定安排，也重視校園環境，推出6大校園防疫守則與午餐防疫3要2不，全力守護師生健康。

沈靜濤說，市府已為每個學生建立1組帳密，如因疫情停班停課，也能透過「酷課雲」、zoom跟Google meet等雲端學習系統線上補課，確保師生教與學的權益，並預備2400台的平板及免費上網，供家中無硬體設備及網路的弱勢學生借用。

建功高中學生梁蕾倪表示，這樣的教學模式很像一對一學習，有更好的成效，不用擔心停課時還得等候補課，影響學習進度或耽誤課餘的家庭生活時間。

教育處指出，市府提供高中以下學校許多線上學習資源，如因材網、酷課雲等，協助師生安排停、補課，並與學校及電信業者討論，替弱勢學生備妥線上教學所需的平板、網路等設備，讓弱勢家庭學生也能享有線上學習資源，只要透過學校向市府申請即可。

教育處未來將規畫研習提升教師資訊科技應用及數位教學媒材製作能力，讓教學者透過輔助平台，掌握學生學習需求及提升學習效果。

新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習。圖／市府提供
新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習。圖／市府提供
新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習。圖／市府提供
新竹市政府推出「線上學習3OK」，讓學生如因疫情停班停課，在家也能安心學習。圖／市府提供

停班停課 疫情 新竹

延伸閱讀

李翊君愛女返國隔離 酸民嗆：嫌台灣防疫破洞太小嗎？

宅在家不無聊 中華電信提供竹縣3000組關懷包免費追劇

防疫停課不停學 台灣大供1萬個免費門號居家自學

因應可能停班課 基隆高中以下各班級線上教學模擬演練

相關新聞

開學防疫　元智大學自製遠距體溫監測儀

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，大學開學後針對防疫工作也戰戰兢兢，酒精、口罩、耳溫槍等防疫消毒用品，供不應求。元智電通學院...

南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離

南部一所大學女學生從法國返台，19日確診感染新冠肺炎，學校祕書室昨天以電子郵件通知師生們，請大家不要恐慌，個案回國後已從...

竹縣54家托嬰中心謝絕訪客 社區關懷據點活動暫停

因應新冠肺炎疫情，新竹縣府社會處今天公佈托嬰中心謝絕訪客、社區關懷據點共餐改領餐等7項措施，希望民眾配合防疫，降低傳播機...

竹市推出線上學習3OK 如因疫情停班課也能在家安心學習

新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源、雙向互動學習、補課原則與學分採認，讓學生在家也能安心學習，教育處副...

疫情衝擊 桃市因歇業、資遣、放無薪假826人

新冠肺炎疫情衝擊大，桃園市議會今天進行勞動局工作報告，多名民代都關切產業受疫情影響情形；市府勞動局長陳靜航說，據最新統計...

防疫旅館找不到 苗栗改推檢疫者家人住宿優惠專案

19日起入境台灣者不分國籍一律居家檢疫14天，且有大批海外人士陸續返台，但苗栗縣內迄今沒有業者肯配合辦理「防疫旅館」，縣...

方便機車考照 新竹監理所11日下鄉到峨眉

新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉...

清交大合作防疫 大學個人申請第2階段甄試互為備援試場

新冠肺炎疫情延燒，清華大學與交通大學攜手拉起防疫線，今天共同宣布，大學入學個人申請互為筆試、面試備援試場，兩校量體溫的貼...

桃園社區大學、樂齡中心停課 鄭文燦宣布：暫停到4月底

新冠肺炎疫情嚴重，為防止疫情群聚感染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議宣布，有關各區公所班隊、長青學苑，以及學校出借給...

桃園推「親友安心旅館」 家人室友都能住最低不到1千元

新冠肺炎衝擊，旅遊飯店業者業績慘淡，桃園市觀旅局和飯店工會討論將推出「親友安心旅館」，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離...

桃園體育場管暫不全面封閉 鄭文燦：市民卡等同實名制

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免體育場館群聚感染，台北市、新北市各宣佈使用實名制、閉館2周政策，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議，他...

竹北建焚化爐 養殖業者反對 竹縣25日公聽會

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定在竹北市尚義里興建焚化爐。但附近烏魚養殖業者擔心水源遭受汙染，反彈聲起，希望縣府重新選址。縣長楊文科表示，25日將舉辦公聽會與漁民溝通，拿出科學數據，讓漁民放心。

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／驚見民眾買7包米、囤1個月泡麵 鄭文燦籲別囤積、供貨充足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。