聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市推出線上學習3OK 如因疫情停班課也能在家安心學習
新竹市政府推出「線上學習3OK」，包括軟硬體學習資源、雙向互動學習、補課原則與學分採認，讓學生在家也能安心學習，教育處副處長沈靜濤今天到建功高中檢視線上學習資源設備，並與學生體驗線上同步教學的便利性。教育處指出，為讓學生停課不停學，已預備2400台平板及免費上網，供弱勢學生借用，讓學習不受地域限制。
市長林智堅說，市府加強各項防疫作為，完成相關停、補課原則供各校依規定安排，也重視校園環境，推出6大校園防疫守則與午餐防疫3要2不，全力守護師生健康。
沈靜濤說，市府已為每個學生建立1組帳密，如因疫情停班停課，也能透過「酷課雲」、zoom跟Google meet等雲端學習系統線上補課，確保師生教與學的權益，並預備2400台的平板及免費上網，供家中無硬體設備及網路的弱勢學生借用。
建功高中學生梁蕾倪表示，這樣的教學模式很像一對一學習，有更好的成效，不用擔心停課時還得等候補課，影響學習進度或耽誤課餘的家庭生活時間。
教育處指出，市府提供高中以下學校許多線上學習資源，如因材網、酷課雲等，協助師生安排停、補課，並與學校及電信業者討論，替弱勢學生備妥線上教學所需的平板、網路等設備，讓弱勢家庭學生也能享有線上學習資源，只要透過學校向市府申請即可。
教育處未來將規畫研習提升教師資訊科技應用及數位教學媒材製作能力，讓教學者透過輔助平台，掌握學生學習需求及提升學習效果。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言