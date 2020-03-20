宅在家不無聊 中華電信提供竹縣3000組關懷包免費追劇

新冠肺炎疫情升溫，為避免「宅」在家的居家檢疫、隔離者無聊外出「趴趴走」，新竹縣政府與中華電信合作，提供新竹縣居家檢疫、隔離者3000組免費KKBox、Hami書城、Hami Video影劇館及OMIA學東西，共1萬2000個序號加入「新竹縣防疫關懷包」，讓檢疫、隔離民眾在家充實度過14天。

縣長楊文科表示，感謝中華電信主動提供此套服務，讓檢疫及隔離縣民也能享受到最優質服務，縣府對於防疫也超前部署，除學校暫停開放外人進入、設置線上教學平台「米立雲」，讓學子「停課不停學」，更準備4780台平板供停課學生借用，並提供500份15天免費上網之SIN卡服務，考慮到偏鄉地區訊號不佳，縣府也向中華電信提出承租wifi分享器需求，全面攜手共同來抗疫。

中華電信新竹營運處總經理陳鏡明表示，為善盡社會責任，中華電信針對防疫需求，已與台南市、桃園市及新竹縣政府合作，提供四大免費服務。其中，影劇館擁有最新電影與連續劇，書城有超過8000本適合各年齡層閱讀的書籍與雜誌，KKBOX有時下流行的各種音樂，OMIA學東西則是線上學習平台，有烹飪、繪畫、攝影等各種主題，讓民眾可以在家追劇、讀書、聽音樂外，還能透過線上學習影音課程，提升個人知識軟實力。