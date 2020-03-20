疫情衝擊 桃市因歇業、資遣、放無薪假826人

新冠肺炎疫情衝擊大，桃園市議會今天進行勞動局工作報告，多名民代都關切產業受疫情影響情形；市府勞動局長陳靜航說，據最新統計因疫情歇業有5家、24人；資遣105家、432人；無薪假9家、370人，受影響勞工826人，除中央救助措施，市府今年也新推失業勞工子女就學補助、擴大企業單位進用身障者獎勵等，盼減輕勞資負擔。

市議員林正峰、劉茂群、林俐玲、簡志偉、蘇家明、徐其萬等人都認為，疫情衝擊層面大，很多勞工面臨失業、無薪假等窘境，針對疫情期間工作權與工時受影響的勞工，市府勞動局儘速擬訂權益保障與救助方案，讓桃園市一百多萬個勞工的生活影響降到最低。

林正峰提到，餐飲業、旅遊業尤其受衝擊，勞動部勞動力發展署推出的所謂「充電再出發訓練計畫」根本緩不濟急，他質疑目前為止市府勞動局除了轉達或轉貼一些中央勞動部的訊息之外，沒看到市府勞動局有任何更積極的作為。

陳靜航說，目前桃園因疫情緣故，歇業有5家、24人；資遣105家、432人；無薪假9家、370人，受影響勞工826人，若疫情持續擴大，人數還會持續上升，針對這類勞工，中央也因應推出充電再出發與安心就業計畫，其中充電再出發計畫主要為勞工可上120小時職訓課程，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8960元的訓練津貼。

至於桃園市政府部分，陳靜航也提到，勞動局今年也新訂失業勞工子女就學補助、並鼓勵企業單位放寬進用身障者獎勵措施，市府會加強宣導，並視疫情狀況，會再來擬定獎補助措施，陪勞資一起度過疫情難關。

市議員黃婉如、林志強等人則表示，目前勞動局接擭依法通報受影響勞工800多人，但實際受影響的人數可能不只這些，黃就說，連日來服務處車水馬龍，許多勞工都來向她陳情，林志強也擔心，可能有本來體質就不好的業者，趁此疫情惡意歇業，要求勞動局掌握。

陳靜航說，目前看來觀光旅遊、機場周邊產業受疫情影響最大，以目前相關受影響勞工人數看來，未較其他五都來得高，若有接到歇業相關通報，市府會第一時間入場訪視，若外界有聽到惡意資遣訊息，也歡迎提供給市府勞動局查證。

由於不少公司都傳出放無薪假窘境，市議員陳治文、周玉琴等人也格外關心政府協助的充電再出發與安心就業計畫內容，市府勞動局指出，放無薪假（減班休息）者仍是可領最低工資2萬3800元，充電再出發計畫是讓勞工上職業訓練也能領津貼，另安心就業計畫，則是補貼勞工因無薪假損失薪資的部分額度，會協助勞工申請。

市議員涂權吉也提到，疫情衝擊大，不只勞工煩惱，做老闆也辛苦，尤其餐廳取消上千桌訂席，每天都沒生意，他希望勞動局主動輔導協助，不希望成為社會問題。