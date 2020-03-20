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防疫旅館找不到 苗栗改推檢疫者家人住宿優惠專案

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣找不到「防疫旅館」，縣府與業者改推「檢疫家人住旅館」專案，提供2折起的優惠，圖與參與合作的西湖渡假大飯店。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣找不到「防疫旅館」，縣府與業者改推「檢疫家人住旅館」專案，提供2折起的優惠，圖與參與合作的西湖渡假大飯店。記者胡蓬生／攝影

19日起入境台灣者不分國籍一律居家檢疫14天，且有大批海外人士陸續返台，但苗栗縣內迄今沒有業者肯配合辦理「防疫旅館」，縣府多次協談未果，為應付一批批返回苗栗的入境者，決定先「反向操作」，與業者合作推出防疫家人住旅館專案，提供2折起優惠，已有多家環境優雅及高檔的旅宿業者配合。

苗栗縣政府文化觀光局上午宣布，因應新冠肺炎疫情升溫，境外移入人數暴增，今天起與苗栗縣旅館商業同業公會協調，由理事長張喜慶及榮譽理事長鄭順福號召旅館業者合作，推出「苗栗安心防疫家人住旅館」2折起專案，讓返台居家檢疫者可安心住家中。

文觀局指出，居家檢疫家人優惠住房專案，縣內配合旅館包括西湖渡假大飯店、苗栗馥藝金鬱金香酒店、園霖大飯店、享沐時光、騰龍山莊、湯悅溫泉會館、日出溫泉渡假飯店、香格里拉樂園-桐花山莊，居家檢疫者的家人入住可獲房價2折起的優惠。

苗栗縣文化觀光局希望居家檢疫者家屬多利用，入住參與「苗栗安心防疫家人住旅館」2折起的旅館，會陸續增加旅館業者名單，並以苗栗縣旅館商業同業公會FB粉絲專頁公告為準：https://www.facebook.com/miaolihotel/。

目前參與居家檢疫者家人住飯店的優惠專案，各家業者配合情況不一，折扣從2折起，也有的打5折，住宿天數的要求也不盡相同，有需求的民眾可先洽詢業者詢問。

苗栗縣因海外入境者增加，昨天包括縣府民政處、衛生局電話接不完，但縣內苦無「防疫旅館」，一些檢疫者的家人多選擇把「家」留給回國的家人，自己到親友家或旅館居住。

居家檢疫 苗栗縣 溫泉

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