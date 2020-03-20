快訊

唐鳳胞弟涉4度強吻4歲女童 一審判刑1年6月

大陸境內新冠肺炎病例0新增 譚德塞：了不起的成就

聽新聞
test
0:00 / 0:00

方便機車考照 新竹監理所11日下鄉到峨眉

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉及鄰近鄉鎮的鄉親多加利用。圖／新竹區監理所
新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉及鄰近鄉鎮的鄉親多加利用。圖／新竹區監理所

新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉及鄰近鄉鎮的鄉親多加利用。

新竹區監理所表示，本次服務包括機車考照、機車初考領講習、老舊機車切結報廢、住居所或就業處所住址申請75歲以上高齡者認知功能測驗、酒駕關懷服務、簡易違規裁決繳款、漂書等。

其中，機車考照報考資格為年滿18歲者，報到時間為11日上午9點至9點30分，考試時間為9點30分至12點30分；提醒民眾需準備身分證正本或居留證正本、最近2年內正面脫帽半身1吋相片3張（體檢用2張、核發駕照1張）、機車駕照登記書（請先至公立醫院、衛生所或監理單位委託之代檢醫院辦理體檢）。

機車考照報名費250元，持汽車駕照、輕型機車駕照者報名費125元，考照當日請攜帶正本供查核，另外，駕照規費200元。

新竹區監理所表示，初次報考機車考照者，須先參加初考領講習後，始得進行考驗，考驗及格後核發駕照。報考路試者請自備機車、安全帽、不可穿著拖鞋。如有違規案件請先辦理分期或繳清，否則無受理報名。

駕照 新竹 衛生所

延伸閱讀

台北市區監理所弊案 科長當「白手套」羈押禁見

Uber App 新竹可以使用了

台北市區監理所弊案 車輛管理科科長遭聲押禁見

換駕照被當成別人！日本宅男大變身 花美男模樣讓人吃驚

相關新聞

方便機車考照 新竹監理所11日下鄉到峨眉

新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉...

清交大合作防疫 大學個人申請第2階段甄試互為備援試場

新冠肺炎疫情延燒，清華大學與交通大學攜手拉起防疫線，今天共同宣布，大學入學個人申請互為筆試、面試備援試場，兩校量體溫的貼...

桃園社區大學、樂齡中心停課 鄭文燦宣布：暫停到4月底

新冠肺炎疫情嚴重，為防止疫情群聚感染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議宣布，有關各區公所班隊、長青學苑，以及學校出借給...

桃園推「親友安心旅館」 家人室友都能住最低不到1千元

新冠肺炎衝擊，旅遊飯店業者業績慘淡，桃園市觀旅局和飯店工會討論將推出「親友安心旅館」，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離...

桃園體育場管暫不全面封閉 鄭文燦：市民卡等同實名制

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免體育場館群聚感染，台北市、新北市各宣佈使用實名制、閉館2周政策，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議，他...

竹北建焚化爐 養殖業者反對 竹縣25日公聽會

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，預定在竹北市尚義里興建焚化爐。但附近烏魚養殖業者擔心水源遭受汙染，反彈聲起，希望縣府重新選址。縣長楊文科表示，25日將舉辦公聽會與漁民溝通，拿出科學數據，讓漁民放心。

電腦故障…龍潭大池2度漏水 閘門改手動

桃園市龍潭大池可支援灌溉，但上月和10天前兩度被市民發現閘門沒關漏水，估計至少漏掉4、5萬噸。因正逢枯水期，石門水庫水情緊張，挨批浪費。龍潭區公所解釋，是控制閘門電腦故障才造成漏水，目前已加強巡檢。

巷內美食／江技舊記 餛飩Q彈 苗栗飄香70年

70多年前，在苗栗市天雲廟口賣湯麵、米粉的小吃攤，突然來了一個操福州腔的外省老兵詢問「有賣餛飩嗎？」小吃攤老闆江天雲被問得一頭霧水，但也因緣際會跟著這位思念故鄉的老兵學會了做餛飩，從此江家的餛飩在苗栗飄香了70年，現今第三代經營「江技舊記」成了人氣美食店。

重現東大路林蔭大道 竹市移除染病、易落果樹種

新竹市府去年開始盤點觀察東大路樹木生態，進行編碼造冊，移植有病蟲害的木棉，新種楠木等樹種，要打造竹市百年林蔭人本大道。

苗栗第三座親子公園 邀兒童一起設計

苗栗縣政府打造第三座親子公園，前晚召開地方說明會，居民反映未來停車空間、後續維護管理等問題，水利處表示將邀請小朋友一起參與規畫，4月2日將舉辦親子工作坊。

防範疫情苗栗社區大學防疫志工 學員上課填近期旅遊史

新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣內目前確診1案。苗栗縣社區大學提高學員上課安全，訂定嚴格防疫措施，由社大工作人員、志工與學員們一...

民眾瘋囤貨 林智堅訪視量販店籲民眾勿恐慌

新冠肺炎疫情持續延燒，國內確診人數持續增加，引起民眾恐慌，18日晚間新竹地區的量販店都出現搶購物資的人潮，到今天賣場仍爆...

熱門新聞

國內知名電音趴明登場 網友勸停辦竟關粉絲頁裝死

賣場衛生紙被搶光! 全聯開放預購最快5月底到貨

疫情擴大 上班族提早下班奔賣場搶物資

基隆中正、信義區明天大停水11小時 影響2萬4千戶

居家檢疫者哀嘆：連老婆看到我都會怕

影／大賣場搶衛生紙、滿車泡麵 店員累翻：貨都補不滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。