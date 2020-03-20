方便機車考照 新竹監理所11日下鄉到峨眉

新竹區監理所為服務峨眉鄉親，免其舟車勞頓為考領駕照奔波監理所， 4月11日將在峨眉鄉公所辦理跨機關行動監理服務，請峨眉鄉及鄰近鄉鎮的鄉親多加利用。

新竹區監理所表示，本次服務包括機車考照、機車初考領講習、老舊機車切結報廢、住居所或就業處所住址申請75歲以上高齡者認知功能測驗、酒駕關懷服務、簡易違規裁決繳款、漂書等。

其中，機車考照報考資格為年滿18歲者，報到時間為11日上午9點至9點30分，考試時間為9點30分至12點30分；提醒民眾需準備身分證正本或居留證正本、最近2年內正面脫帽半身1吋相片3張（體檢用2張、核發駕照1張）、機車駕照登記書（請先至公立醫院、衛生所或監理單位委託之代檢醫院辦理體檢）。

機車考照報名費250元，持汽車駕照、輕型機車駕照者報名費125元，考照當日請攜帶正本供查核，另外，駕照規費200元。

新竹區監理所表示，初次報考機車考照者，須先參加初考領講習後，始得進行考驗，考驗及格後核發駕照。報考路試者請自備機車、安全帽、不可穿著拖鞋。如有違規案件請先辦理分期或繳清，否則無受理報名。