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清交大合作防疫 大學個人申請第2階段甄試互為備援試場
新冠肺炎疫情延燒，清華大學與交通大學攜手拉起防疫線，今天共同宣布，大學入學個人申請互為筆試、面試備援試場，兩校量體溫的貼紙也採用一致的識別貼紙，可進入兩校館舍，不需重複量溫，不僅方便省時，更可減少防疫人力物資的浪費。
109學年度大學個人申請第2階段甄試將從4月中旬展開，為避免因疫情導致大學部分或全校停課、影響考生權益，招聯會已要求各大學必須規畫備援試場。
清大教務長焦傳金說，清華各校系4月16至25日舉辦2階甄試，為防患未然，他寫電郵給交大教務長盧鴻興提議兩校互為備援試場，得到正面回應。
盧鴻興說，考生權益非常重要，考量到交清兩校地理位置鄰近，適合互為備援試場，若交大因確診2人以上而停班、停課，將由清大擔任甄試備援試場；執行細項將由各學系與學位學程評估招生人數和應試時間，彈性與清大對應的系所討論。
清大今年估計將迎接約3700名高三生參加2階甄試，4月18、19日是甄試高峰，估計有2300人甄試，清、交大互援，也規畫鄰近的3所高中為備援試場，確保甄試順利進行。
交大將於4月15至26日舉行2階甄試，預計5月1日公布錄取結果。
除了互為備援試場，交清兩校也展開更多元的防疫合作，量體溫時，兩校採用同一式樣的貼紙，以利認證。
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