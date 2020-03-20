桃園社區大學、樂齡中心停課 鄭文燦宣布：暫停到4月底

新冠肺炎疫情嚴重，為防止疫情群聚感染，桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議宣布，有關各區公所班隊、長青學苑，以及學校出借給社區大學、樂齡中心場館，下周一將全面暫停，預計至少停到4月底，但也會視疫情狀況，彈性做調整或再延後。

民政局說，各區公所市民活動中心使用排班狀況，已全面停班的有桃園、蘆竹、龜山、大園及觀音5個區公所，而中壢、平鎮、八德、楊梅、龍潭及新屋等6區公所，將視政策規定配合停班，大溪、復興則未設立課程班別。

社會局指出，長青學苑課程目前共開辦315班，仍辦理中40班，預計自3月23日起暫停辦理，並由各單位辦理全額退費或按比例退費，而各區各類班隊、活動將於3月23日暫停辦理，而親子館考量空間寬敞通風維持營運，另場地外界部分，也會於3月23日停止外借。

鄭文燦說，社區班隊下週將停辦、停課，預計停課到疫情告一個段落，至少3、4月底，何時恢復等候通知，至於長青學苑、親子館也比照暫停至4月底。

教育局統計，租借社區大學有41所學校，7521名學員，學校以外134個教學點，8831名學員，樂齡學習中心租借14所學校，共4925名學員，學校以外85個教學點，共5479名學員；為降低群聚感染風險，預計均暫緩上課，避免群聚感染。

鄭文燦表示，室內場所不外借到4月底，戶外場所暫停外借2周，會再視疫情狀況做彈性調整，兒童節表揚也延後。

消防局指出，昨天有後送2件，其中1件是確診病例，另1件為居家檢疫中出現症狀，由轄區分隊將其送醫；經發局說，目前賣場物資充足，因為業者檔期促銷、加上民眾預期心理，所以出現採購量大狀況，賣場也說物資夠，市府請民眾不必搶購。

桃園市衛生局長王文彥說，全球死亡率達4.2，比他們預期來的高，歐美疫情失控、確診不斷攀升，國內昨天增加8名，目前108例確診，桃園市有13例，居家隔離數現在以蘆竹區、桃園區佔前2名。