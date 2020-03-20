桃園推「親友安心旅館」 家人室友都能住最低不到1千元

新冠肺炎衝擊，旅遊飯店業者業績慘淡，桃園市觀旅局和飯店工會討論將推出「親友安心旅館」，若家人因疫情需要居家檢疫、居家隔離者，其餘同住的親人、室友可以到飯店住，讓彼此雙方都安心，觀旅局說，和業者談到單房一晚1500元價格，最低到1000元以下，詳細資訊最快明天公布觀旅局官網。

桃園市觀旅局長楊勝評表示，國人回來有檢疫需求，若提供的檢疫處所容量不夠，旅館業者希望讓健康的人出來住，他昨和旅館工會商量，推出「親友安心旅館」，先以最低優惠、最好的價格，每房不超過1500塊。

他說，未來將繼續討論，可能還能談到更低價格，或是爭取到其他補助會更優惠，直接補貼給業者，目前先提出方案，可行的話將和業者積極商量；楊也說，除了家人符合資格，同住的「室友」只要能提出居住證明如房東契約等，也可以申請，詳細房型、飯店及價格，最快明天公布官網。

楊說，方案是讓需要檢疫者待在家中，親友到外面來住，雙方都能安心，目前業者願配合提供親友安親旅館參與意願高，因為現在生意不好，有旅館也說可以提出最大優惠，絕對不會超過1500元，甚至低於1000元，不用擔心數量不夠。

桃園市長鄭文燦說，全市目前防疫旅館有2家，提供300間房間，目前使用率約100間，但也要注意不能滿載，也切忌混住；至於親友安心旅館，他認為是對的政策，也讓旅館沒壓力，價錢仍下降到1000元以下最好，是否補貼再做評估，現行用防疫旅館、親友安心旅館雙軌並行。