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桃園體育場管暫不全面封閉 鄭文燦：市民卡等同實名制

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議。記者曾健祐／攝影
桃園市長鄭文燦今天早上主持防疫會議。記者曾健祐／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免體育場館群聚感染，台北市、新北市各宣佈使用實名制、閉館2周政策，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議，他認為桃園公有運動中心採市民卡，桃園體育局也說下週熱顯像儀也將上路，鄭認為市民卡等同實名制，不會全面閉館，但將會同視察考慮部分密閉場館暫停。

桃園市體育局長莊佳佳表示，昨新北閉館公有場館2週，台北市朝實名制，桃園體育局建議依實名制處理，若全面關閉，有運動習慣者恐無法掌握未來去向，下週運動中心熱顯像儀路陸續裝設。

鄭文燦認為，戶外場館仍開放，室內運動中心部分，桃園接近實名制，因為出示市民卡，下周熱顯像儀上路掌握使用者體溫。

桃園市衛生局長王文彥建議，全面關閉場館可能過於嚴謹，但希望線地會勘一下，確認開放、關閉部分，至於實名制是否全面能掌握旅遊史，可能無法用健保卡去查，需要再做評估。

鄭文燦認為，相關接觸史、旅遊史回朔是為了傳感降低風險，桃園公有體育場館使用市民卡，效果等同於實名制，又加上有發燒篩檢，原則上維持這個方案，他和衛生局、體育局將到場看，部分涉及封閉室內空間，朝向暫時封閉，因為萬一全面停辦，有運動習慣民眾可能還是會民間運動中心。

體育 衛生局

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