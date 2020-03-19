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防範疫情苗栗社區大學防疫志工 學員上課填近期旅遊史
新冠肺炎疫情增溫，苗栗縣內目前確診1案。苗栗縣社區大學提高學員上課安全，訂定嚴格防疫措施，由社大工作人員、志工與學員們一同防疫，並組成防疫志工，學員在進教室前量體溫、用酒精消毒雙手後，再進校上課。上課前與結束後，都會加強環境消毒。
苗栗縣社區大學春季班3月起陸續開課，學員在第一堂上課時，要填寫近期出國旅遊史，若有赴相關國家旅遊，會主動電話關懷諮詢。另外在上課前，社大工作人員與防疫志工們，先將教室周圍，桌面、電燈開關、門把，用漂白水稀釋擦拭，環境周圍做好消毒。上課的每個學員都要量體溫、用酒精消毒雙手後，才可以進入教室。
上課中，會將教室門窗打開，保持教室通風，課間休息時，講師提醒學員用肥皂洗手。上課結束後，會再用漂白水稀釋液擦拭，消毒環境周邊。
苗栗縣政府教育處請社大在上課教室張貼社大的防疫做法，讓學員上課安心；由於疫情持續滾動發展，苗栗縣社區大學每周召開防疫小組會議，針對前一周各校區的防疫作為檢討，配合疫情指揮中心的防疫措施，機動調整。
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