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苗栗第3座親子公園將舉辦親子工作坊 邀小朋友一起發想

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁的公園用地，結合苑裡地區農業、藺草意象，水利處長楊明鐃回應居民提問。記者劉星君／攝影
苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁的公園用地，結合苑裡地區農業、藺草意象，水利處長楊明鐃回應居民提問。記者劉星君／攝影

苗栗縣打造縣內特色共融親子公園，第三座親子公園將設在國立苑裡高中旁的公園用地，18日晚間召開地方說明會，說明會中居民反映，未來停車空間、後續維護管理等問題，水利處也邀請小朋友一起參與發想，將在4月2日在公園用地現場舉辦親子工作坊。

苗栗縣政府水利處去年打造縣內第一座親子公園貓裏喵親子公園，以海洋風為主題，與今年3月落成竹南獅山親子公園，以火炎山地景等為主題，兩座公園的遊具設施多元，吸引外地人朝聖，成為親子假日最佳去處。

苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁的公園用地，18日晚間召開地方說明會，邀請台灣還我特色公園行動聯盟分享打造特色遊戲場理念「玩出一座遊戲場，特色多元，分齡適能」。

苗栗縣的親子公園，貓裏喵親子公園3.4公頃、竹南山親子公園2公頃，苑裡地區親子公園面積較小0.77公頃，初步規畫設計朝立體、高架發展。水利處指出，苑裡地區特色公園結合苑裡在地意象，包括「藺草帽造型的攀爬場」、「農舍煙囪溜滑梯」、「脫穀戲沙區」、「田鼠大冒險」等多元遊樂設施。

有居民反映未來停車空間不足，憂心後續維護管理，水利處長楊明鐃說，停車空間確實稍微小，會再與鎮公所商討，看停車有沒有配套措施；公園做好會交由苑裡鎮公所後續管理。

楊明鐃說，苑裡地區親子公園，也邀請兒童一起發想，4月2日在公園預定地舉辦親子工作坊，參考小朋友發想意見，讓遊戲場更不一樣。

苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁的公園用地，結合苑裡地區農業、藺草意象。記者劉星君／攝影
苗栗縣第三座親子公園設在國立苑裡高中旁的公園用地，結合苑裡地區農業、藺草意象。記者劉星君／攝影

親子 苗栗縣

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