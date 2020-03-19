8旬阿嬤和病父相依為命 北中陳翊維最高分錄取清大
國立北門高中繁星成績優異，共有76人錄取，其中在家庭困苦環境下仍奮力向學，5科總級分69級分、自然科四科合計54級分的陳翊維，家中僅80多歲祖母與生病的父親相依為命。高一時教務主任吳彰庭的家訪過程中發現陳生狀況，積極尋求資源助助其安心向學，學測成績全校最高級分，原本顧及家境不敢離家太遠，在老師鼓勵下決定填選清大。
吳彰庭表示，陳翊維和年邁阿嬤及父親一家三口，生活艱困，高一升高二時，父親又小中風，但他面對命運考驗仍然發奮求學，個性溫和內向，學校透過圖書館愛心會，以及團膳業者提供的備用餐，助其減輕經濟壓力，可以安心求學。
另外，透過特殊選材管道錄取成功大學台灣文學系的全盲生陳椘芸，自出生即無視力，且家境清寒。求學過程中，每日不論風雨，由母親以機車接送並在校陪同上課與活動，積極展現生命的韌性，參加多項競賽成績不俗，曾代表學校參加閩南語演說第三名，未因天生困境而受阻，憑藉個人成就，終獲錄取成大台文系。
北門高中沈文寅校長表示：今年高三同學總計有76人透過繁星推薦，再加上之前4位由特殊選材管道一共80位同學成為各大學的準新鮮人，錄取台大、清大、交大、成大、政大等國內頂尖與其他國立大學共計有34位；另能夠進入輔仁、淡江、東吳、東海、元智、中原、逢甲等傳統知名私立學府的同學也有46位，展現北門學子品學兼優。
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